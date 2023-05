El movimiento vecinal, más activo que nunca

Muchos son los años que el movimiento vecinal en Castellón es parte fundamental del desarrollo de la ciudad, unas veces se nos tiene en cuenta y otras, que son las más, nada.

Nos alegramos mucho de que dos compañeros nuestros, hasta no hace mucho, que saben lo que es el día a día de nuestros barrios y muchas de nuestras reivindicaciones, puedan estar desempeñando cargos en un futuro muy próximo en nuestro Ayuntamiento. Pero no nos vamos a quedar parados, les vamos a exigir y reivindicar como nos han enseñado ellos. Y sabemos que el día a día en un Ayuntamiento no es fácil y que son muchos los problemas que surgen, pero Coasveca y las asociaciones que pertenecemos a la federación tenemos que seguir reclamando mejoras y buscando con diálogo fluido bidireccional lo mejor para nuestros vecinos, a quienes representamos democráticamente en nuestras asambleas.

Nos queda mucho por hacer. Pero tenemos un buen equipo y ganas de seguir trabajando por Castellón. Tenemos que continuar siendo la voz del vecino en el Ayuntamiento, haciendo llegar las demandas en forma de reivindicaciones.

Continuaremos pidiendo respeto. Respeto para las personas que forman parte de las juntas directivas de las asociaciones que, altruistamente y sin nada a cambio, quitando tiempo a las familias y dedicando horas y esfuerzo para mejorar las asociaciones, los barrios... En estos momentos no hay que dormirse en los laureles. Nos queda mucho por hacer y por pelear.

Voluntariamente estamos al frente de las asociaciones y sabemos lo que cuesta lograr las cosas, el tiempo de nuestras vidas que le tenemos que dedicar y lo complicado que cada día nos ponen las cosas pero tenemos que seguir y Coasveca ahí va a estar.

Queremos volver a tener quórum en los Consejos de Participación Ciudadana y en algunas juntas de distrito y queremos que nuestras propuestas sean estudiadas y consensuadas cuanto menos y, por supuesto, que se nos conteste. Que se nos conteste con un sí o con un no, pero que se nos conteste para poder dirigirnos a nuestros vecinos con la realidad por delante.

Ganas y trabajo no nos falta, y por ello Coasveca seguirá adelante con un grupo de personas que formamos que estará a la altura. Vecinos, no os abandonaremos. Seguiremos batallando. El movimiento vecinal, más activo que nunca.

Presidente en funciones de Coasveca