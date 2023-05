Benicàssim son festivales... y muchísimo más

Dos millones de euros de los Next Generation (Gobierno central vía Europa) para transformar el recinto de festivales. Millón y medio de la Generalitat (Turisme) para convertir el recinto de festivales en espacio inteligente. El vallado del recinto de festivales costará 250.000 euros con la Diputación de pagarini. Acuerdo para ampliar el párking del recinto con 254.000 euros destinados a alquileres... Son los titulares de cuatro noticias publicadas por este periódico en las últimas semanas, a los que hay que añadir los 1,9 millones del Ayuntamiento para abonar la expropiación de los terrenos, con las demandas posteriores de algunos propietarios --piden hasta 20 millones-- cuyos recursos decidirá la justicia.

Del ayer al hoy existe un abismo

No seré yo quien cuestione que el FIB en su momento puso a Benicàssim en el mundo, pero del ayer al hoy existe un abismo. Colgar el cartelito de Ciudad de Festivales está bien, pero no a cualquier precio. Benicàssim tiene muchas cuestiones que atender con mayor prioridad. El centro para los mayores sigue cerrado. La depuradora está obsoleta. El suministro de agua potable carece de presión en varias zonas y el filtrado de la misma debe mejorarse. La limpieza de las áreas que no están en el casco urbano deja mucho que desear, igual que la que concierne a las playas --más desde que son libres para los perros--. La accesibilidad para minusválidos, el alumbrado, el estado del firme en bastantes viales, la programación cultural... son algunos ejemplos palpables.

Además se estima en 600.000 euros anuales los gastos en horas de la Policía Local, limpieza, brigadas y otros servicios que se dedican a los festivales y que nunca se han querido dar a conocer. Una barbaridad que no debe perpetuarse en el tiempo, máxime cuando Benicàssim equivale a turismo familiar.

