Què suposa el 23J per a totes les dones?

Primer de tot he de dir que soc conscient que actualment hi ha molta gent que s’ha despreocupat de la política i que no vol ni sentir parlar-ne d’ella, que pensa que totes i tots els polítics són iguals, però spoiler: no és així.

Crec que totes i tots som conscients de lo bé que estem a Espanya quant a drets de les dones ens referim si ens comparem amb altres països, ja siguen en vies de desenvolupament o en els del mal anomenat primer món. I la qüestió que m’inunda el cap quan pense en estes eleccions és: realment estem disposades i disposats a retrocedir en tots aquests drets dels que tan orgullosament podem dir que gaudim? No ens enganyem, els drets que avui tenim i dels que ens beneficiem no se’ns han regalat. Darrere d’ells es troba la lluita feminista que defensa la igualtat entre dones i homes. No ens pensem que aquesta lluita pretén que la dona siga més que l’home, açò mai ha sigut així, es tracta d’una gran invenció d’aquells als que no els interessa que les dones caminem unides.

Aquesta lluita pretén ficar a dones i homes a la mateixa altura, perquè culturalment no se’ns tracta igual. I per arribar a una igualtat real és necessari pegar una espenta als col·lectius més discriminats, per molt que hi haja gent que no ho comprenga (o no vulga comprendre-ho).

On vull arribar amb açò? Vull arribar a què aquelles i aquells que pensem que Espanya som un país avantguardista, progressista i feminista no ens podem quedar a casa el 23J.em de plantar cara i això es fa en les urnes. Plantem cara als partits que directament tiren al fem els nostres drets i també als que pacten amb aquests i els blanquegen. Plantem cara als que neguen la desigualtat, als que neguen la violència masclista i als que volen retallar els nostres drets per tal d’augmentar els seus egos i privilegis masclistes.

Hem d’eixir a votar en cap, votar pensant en el futur i en els nostres drets: cal garantir-los, i açò només ho fa l’esquerra, no ens enganyem.

Ni un pas enrere companyes i companys, ens veiem en les urnes.

Alcaldessa de Vallat