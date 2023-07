La Universitat Jaume I és el principal centre de generació de coneixement de la província de Castelló. Coneixement que ha de contribuir al creixement sostenible del territori i del qual, lògicament, ha de beneficiar-se la nostra societat. Amb la finalitat que el coneixement generat al si de la universitat es convertisca en nous béns i serveis que puguen aprofitar la societat o, alternativament, contribuïsquen a la millora i sostenibilitat de béns i serveis ja existents, des de l’UJI estem desenvolupant, des de ja fa uns anys, tota una sèrie de programes orientats a detectar i fomentar les iniciatives innovadores i emprenedores. Comptant amb el suport financer de la Generalitat, de l’Ajuntament de Castelló i del Banco Santander, la Universitat, a través de la Càtedra INCREA, ha creat i desplegat tota una sèrie d’iniciatives que van des del plantejament i resolució de problemes, passant per la construcció de prototips, fins a la promoció d’empreses per part de membres de la comunitat universitària. Això sí, totes aquestes iniciatives i programes tenen un denominador comú: la innovació.

Inquietuds innovadores

Els hackathons, en els quals equips multidisciplinaris d’estudiants proposen solucions a desafiaments plantejats per organitzacions i institucions del territori, serveixen, juntament amb les convocatòries de premis sobre idees, per a identificar aquells membres de la comunitat universitària amb inquietuds innovadores. En una via paral·lela, els programes d’emprenedoria adreçats al professorat persegueixen formar prescriptors que transmeten al seu alumnat la conveniència d’adquirir competències emprenedores per al seu futur professional. Aquestes competències emprenedores les poden obtindre a través de diverses accions formatives com ara el programa Aula Emprende o el programa Scienceprenurship, aquest últim orientat a doctorands i doctorandes i personal investigador, que te com a finalitat identificar l’impacte que poden generar els seus projectes de tesi doctoral.

Així mateix, la Universitat compta amb un programa orientat a fomentar la innovació entre el seu estudiantat, UJIlab Innovació. Aquest programa recull els equips multidisciplinaris que, gestionats pels propis estudiants i amb la tutorització d’un professor, participen en competicions nacionals i internacionals amb un component d’innovació. Els equips que actualment hi participen s’han focalitzat en la fabricació de prototips (vehicles, robots, etc.) orientats a competicions centrades en àmbits d’enginyeria. Tanmateix, per al pròxim curs s’incorporaran al programa nous equips dirigits a competicions d’altres àmbits, com ara el financer, el jurídic o el de la comunicació.La participació en aquests ti pus d’activitats d’emprenedoria i innovació possibilita l’adquisició de tota una sèrie de competències transversals (conegudes com a softskills) que facilitaran la carrera professional de l’estudiantat. La Universitat compta amb mecanismes de reconeixement de competències adquirides.

Quatre fases

Aquells membres de la comunitat universitària que volen anar un pas més enllà i desenvolupar la seua idea de negoci en un entorn real, poden inscriure’s en el programa institucional de la universitat per a la creació d’empreses sostenibles UJI Empren OnSocial. El programa, liderat per la càtedra INCREA i per Espaitec, i que compta amb la col·laboració de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), s’estructura al voltant de quatre fases: definició de la idea, model de negoci, model organitzatiu i model econòmic sostenible.

Els projectes que participen en UJI Empren OnSocial, liderats de manera individual o col·lectiva per membres de la comunitat universitària, compten, ja des del primer dia, amb un mentor de reconeguda experiència, que realitza una labor d’acompanyament del projecte per tal que es puga aprofitar i rendibilitzar al màxim la formació que, dins dels mòduls que integren les esmentades fases, imparteixen diversos professionals en actiu, especialistes en les diferents àrees i matèries abordades.

La sisena edició d’UJI Empren OnSocial va finalitzar el passat mes de juny amb la presentació, davant de potencials inversors, dels set projectes finalistes. Tots els projectes combinen compromís social, innovació i tecnologia per a oferir solucions aplicades a tota mena de necessitats de l’entorn socioeconòmic i que són candidats naturals per a les diferents convocatòries de premis i ajudes per a la creació d’empreses que, bé individualment o amb col·laboració amb la resta d’universitats públiques valencianes, promou la Universitat Jaume I.

Al llarg d’aquestes sis edicions són molt nombrosos els emprenedors universitaris que han passat pel programa. Alguns d’ells s’han integrat en empreses en funcionament on han pogut aplicar les competències i habilitats adquirides en pro del creixement de l’organització. D’altres han promogut empreses, algunes d’elles instal·lades a Espaitec, on desenvolupen les seues idees de negoci que, amb un creixement sostenible, generen llocs de treball de qualitat.

Flux continu d’idees i iniciatives

Tots els anys s’incorporen a l’UJI vora 3.000 nous estudiants. Són aquestes incorporacions les que garanteixen un flux continu d’idees i iniciatives innovadores, que es desenvoluparan a través dels programes de la Universitat per tal d’aconseguir que tinguen un impacte real en la societat. Des de l’UJI treballem en la generació de nous programes i en la millora continua dels existents, per tal d’aconseguir que, cada vegada, siguen més els membres de la comunitat universitària que adquirisquen aquestes competències transversals innovadores i emprenedores i que, amb elles, puguen promoure nous projectes d’alt impacte per a la nostra societat.

Vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica