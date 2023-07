¿Quién ha ganado?

Escribo este artículo y todavía no ha terminado la jornada electoral. Lo más prudente por tanto sería no hablar de las elecciones, pero me gusta el riesgo. Es el momento, y espero que llegue el cambio, creo que lo mismo que millones de españoles que todavía nos preguntamos por qué nos han hecho votar un 23 de julio, entre una ola de calor que viene y otra que se va.

Muy pocos, por no decir nadie, comprende la necesidad de hacer las elecciones en estas fechas, cuando la mitad de los españoles está de vacaciones y la otra mitad a punto de empezarlas. Centenares de miles de ciudadanos han aplazado o interrumpido sus vacaciones para cumplir con su deber, pero sin comprender la causa de la elección de esta fecha. Y yo, alcalde y diputado a las Cortes Valencianas por el Partido Popular, cómo no, pues me gustaría que cuando salga publicada esta columna salga acompañada de la noticia de la victoria electoral de mi partido. Y ojalá sea con la mayoría suficiente para gobernar en solitario, porque creo en la conveniencia de la alternancia política, porque creo que realmente Pedro Sánchez lo ha hecho mal. Sánchez, al igual que ha hecho y deshecho gobiernos sin consultar con nadie, se ha deshecho de compañeros o ha convocado estas inexplicables elecciones, y si vuelve a salir, volverá cuatro años más a ser rehén de los que no creen en la democracia, cuatro años más gobernando contra el consenso logrado en la Transición. Listas Porque creo en el PP de Alberto Núñez Feijóo, en la lista que encabeza Alberto Fabra al Congreso o en la lista de Vicente Martínez Mus para el Senado, y porque de esta manera estaría doblemente de celebración por la llegada del cambio y por la celebración del 600 aniversario del desembarco de Santa María Magdalena en Moncofa, que se ha tenido que aplazar por la convocatoria de estas elecciones. Sí, se cumplen 600 años y se ha tenido que aplazar, pero de una cosa estoy seguro, si finalmente los ciudadanos eligen la continuidad, igual estaré de declaración, igualmente celebraré la fiesta de la democracia y el día de la patrona de Moncofa, ¡Visca Santa María Magdalena! Alcalde de Moncofa