Comença el curs escolar

Aquest dilluns comença el curs per milers de famílies de Castelló i El Grau. Un inici de curs que, tal com informava fa uns dies el Mediterráneo, està marcat per la inflació i la pujada de preus, convertint-lo en l’inici de curs més car que mai havíem viscut les famílies.

Una informació que em fa pensar en com seria aquesta tornada si no haguera governat Compromís vuit anys la Conselleria d’Educació, si no existira el Xarxa Llibres. Eixe gran banc de llibres de text gratuïts pels i les alumnes de les escoles i que vam ampliar a l’educació Secundària per a aquest curs. I és que en la tornada a l’escola, la compra dels llibres de text era la principal despesa de les famílies. Una política valenta feta per Compromís per garantir l’educació pública i gratuïta.

Escoleta gratuïta i pública

De la mateixa manera, Compromís vam crear i dotar de recursos l’educació de 0-3 anys, començant per les aules de dos anys. En Castelló ciutat estem prop d’arribar a les 500 places. Portar al teu fill i/o fill a una escoleta gratuïta i pública suposa un estalvi per les famílies d’uns 4.000 euros a l’any, i les coses clares, cap de les baixades d’impostos que proclama als quatre vents la dreta, suposa tant d’estalvi a una família com tenir les escoletes i els llibres de text gratuïts. I a tot açò cal afegir l’increment de beques, especialment les del menjador. De fet, Compromís estàvem treballant pel servei de menjador gratuït i de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes del País.

A Castelló, aquest curs havíem de començar amb tres aules més de dos a tres anys, a les escoles La Marina, el Pinar i el Vicent Artero. Estàvem en temps per arribar, però la paràlisi del govern del Partit Popular els primers mesos governant han fet que s’hagen de començar eixes aules en un espai provisional i no on els tocava. Però, l’important és l’educació dels xiquets i xiquetes. Per això, exigirem al PP que continue amb el nostre pla per continuar dotant d’aules de dos anys a totes les escoles de Castelló i El Grau.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló