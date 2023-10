Un turisme per a tothom

L’exclusió de Vinaròs del Patronat Provincial de Turisme ha generat un profund descontent a la meua ciutat. Esta decisió arbitrària planteja nombroses qüestions sobre la veritable raó d’esta expulsió i si està relacionada amb consideracions polítiques en lloc de raons objectives.

La realitat és que la decisió de negar-nos la veu en l’organisme de promoció turístic de la Diputació no és coherent amb la trajectòria que ha experimentat Vinaròs com a destí turístic. En els darrers anys, hem aconseguit convertir-nos en un municipi turístic d’excel·lència gràcies a l’esforç constant per a millorar la nostra oferta i infraestructures. És així com ens hem convertit en la capital del món fester, amb un Carnaval únic, i en la capital gastronòmica castellonenca, amb el segell de qualitat del llagostí de Vinaròs.

Ho he de dir. No entenc perquè s’amaga Vinaròs del Patronat de Turisme. Però si malpenses, acabes encertant, diuen. A l’organigrama es pot vore que Marta Barrachina no ha comptat amb el PSPV en els òrgans de decisió. Una voluntat que dista molt de la presa per nosaltres quan governava José Martí. Nosaltres contàvem amb tothom. Sempre posant al centre les polítiques que beneficiaren al turisme de la província.

Diversitat

El Patronat de Turisme ha de ser una institució que reflectisca la diversitat tant de destinacions turístiques com de representació política a Castelló. No pot ser un òrgan segrestat per un partit, en este cas el PP, on es descarten les propostes i crítiques constructives d’altres partits. No volem tornar a un model de turisme que beneficia només aquells que comparteixen les mateixes opinions polítiques. Este enfocament estret i sectari és inacceptable i no representa els interessos i les aspiracions de la província.

Hem de defensar un turisme per a tots i una província per a tots, on la diversitat de veus siga una força i no una debilitat. Ha arribat el moment de treballar conjuntament per a assegurar que el turisme a Castelló continue evolucionant cap a un model més sostenible i integrador. Senyors del PP, conteu amb tothom per al creixement i la prosperitat de tota la província, no ens menyspreeu, ni a Vinaròs ni al progressisme castellonenc.

Secretari de Turisme del PSPV de la província de Castelló