Decía el sabio griego Sócrates, allá por el año 400 AC, es decir, hace más 2.400 años, que «la juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». Menuda retahíla. Y menos mal que por aquella época el debate sobre la amnistía a los independentistas catalanes y la posición de Pedro Sánchez y la mayoría del PSOE no estaba a debate. Porque si no, puedes estar seguro de que también lo hubiera metido dentro.

Ruta del bacalao Los mayores de los años 60 no entendían el rock & roll. Los mayores de los 80 no entendían el punk. Los de los años 90 no entendían la música de la ruta del bacalao. Yo no entiendo el reguetón, pero mis hijos sí. Y es ahí, en ese punto, en el que están mis admirados Felipe González y Alfonso Guerra (algo más admirado Alfonso que Felipe). No entienden la música actual, se encuentran aferrados todavía a la Movida Madrileña, a las reuniones en bares con puros cohíbas y copa de coñac en la mano. Ceniceros colmatados de colillas y trajes de pana marrón. Con una realidad histórica compleja (ETA matando, economía herida, una extrema derecha en decadencia camuflada en Alianza Popular, etc.) que no es la misma de hoy en absoluto. Por eso no entienden la música de la amnistía. Por eso, como aquellos locutores americanos que rompían discos de rock, Felipe, Alfonso y viejas glorias socialistas, se revuelven como Sócrates. En fin, cosas de viejos y jóvenes. Urbanista