De veres, Barrachina?

Compromís ja vam anunciar que les nostres prioritats a la Diputació serien la lluita contra el despoblament, l’impuls d’una transició energètica sense megaplantes especulatives i l’aposta pel diàleg. Per això, ara que la presidenta, Marta Barrachina, ha dit en Medi TV que aquestes també seran, exactament, les línies que marcaran els seus primers pressupostos, hauríem d’estar contents. No?

El que passa és que en aquests tres mesos al capdavant de la corporació el PP de Diputació ja ha demostrat que els seus anuncis mediàtics estan lluny de ser realitat. I m’explique: Si de veres el despoblament fora una prioritat per Barrachina, la presidenta del PP haguera plantat cara quan Mazón ha eliminat la Direcció General Antidespoblament. Però va callar.

Si de veres la transició energètica racional fora una prioritat per Barrachina, el PP haguera votat en Diputació a favor de la moció de Compromís en què demanàvem suport legal als municipis que volen frenar megaplantes. Però van votar en contra. I només van canviar de postura quan Compromís va insistir a oposar-se davant la tramitació d’un altre megaparc a la Plana Baixa. Només d’este treball de Compromís, la Diputació va al·legar després contra la Magda.

Si de veres el diàleg fora una prioritat per Barrachina, haguera compartit l’esbós dels pressupostos amb Compromís i el PSOE --a Vox no el situe a l’oposició perquè no ha formulat cap proposta--.

El canvi climàtic

Però encara té temps de demostrar-ho: Si de veres fer front al canvi climàtic és una prioritat per Barrachina, el PP no hauria de tindre cap problema en votar a favor de la moció registrada fa uns dies per Compromís en la que es proposa crear un fons per previndre els danys que les DANA i el canvi climàtic provoquen als pobles.

Si de veres aposta per frenar el despoblament, el PP donarà suport a la proposta de Compromís perquè els pressupostos de Diputació compensen qualsevol baixada del fons de despoblament que puga decidir Mazón.

I si de veres aposta per frenar les megaplantes, el PP impulsarà canvis legislatius i l’ordenació del territori que pose fre a l’especulació energètica.

Així sabrem del cert si el que diu Barrachina és cert o fum de canya.

Portaveu de Compromís a la Diputació