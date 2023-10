100 días de proyectos e ideas

Un centenar de días. Poco más de 3 meses. 100 intensos días repletos de trabajo, de proyectos, de ideas… 100 días que son 100 razones que demuestran que sí que había otra forma de gobernar y, sobre todo, de gestionar los intereses de la provincia de Castellón. Los intereses de todos y cada uno de nuestros 135 pueblos. 100 días para dejar atrás las políticas partidistas del PSOE y Compromís. 100 días para volver a sentirnos orgullos de ser castellonenses y de nuestra Diputación que, por fin, ha vuelto a ser la Diputación de todos: el ayuntamiento de ayuntamientos que tanto añorábamos y necesitábamos.

100 días de la nueva Diputación que tengo el honor de presidir. Un periodo que, sobre todo en política, es muy corto, pero en el que ya hemos demostrado el compromiso firme y real con Castellón y sus municipios. Junto al trabajo y esfuerzo del equipo de gobierno y al lado de los trabajadores de la casa, todos ellos extraordinarios profesionales, hemos activado por fin esta casa, que estaba totalmente parada.

100 días de escucha activa. De política para las personas y con las personas. Y es que nosotros hemos apostado desde el primer momento por la escucha activa y real, por conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los ciudadanos de nuestra provincia. Problemas grandes y problemas pequeños, pero todos igual de importantes para nosotros porque inciden de manera directa en la calidad de vida de todos ellos. Y, como presidenta, tengo el honor de poder asegurar que escuchamos a todos: a los vecinos, a las asociaciones, a todo tipo de entidades, a los alcaldes y alcaldesas… Y es que solo así, de tú a tú y cara a cara, se pueden resolver los problemas. Mi trabajo y el de los diputados de mi equipo de gobierno se realiza en la calle. En las calles y plazas de nuestro pueblo hemos instalado nuestras oficinas sin paredes ni barreras. Solo hace falta un café para hablar y conocer la realidad de nuestros pueblos.

Diálogo y colaboración

Y no se trata de una postura cara a la galería. No es una estrategia para quedar bien en estas primeras semanas de Gobierno provincial. Es, más bien, nuestra filosofía y nuestra particular manera de hacer política, y sobre todo es nuestra forma de sentir y querer a nuestros pueblos. Creemos en el diálogo y en la colaboración como claves para el desarrollo de nuestro territorio y estamos actuando como correa de transmisión y como potente altavoz de la provincia frente al resto de administraciones.

La relación de acciones concretas que hemos llevado a cabo en este 100 días son muchas, pero sobre todo son muy importantes. Y de todas ellas me siento muy orgullosa porque son el resultado de un trabajo serio y honesto a favor de los castellonenses. Puedo citar, por ejemplo, el desbloqueo de 1,3 millones de euros en bienestar social, la puesta en marcha de proyectos turísticos y gastronómicos que promoverán el crecimiento económico y la promoción de un sector primordial para la provincia; el apoyo a las reivindicaciones de la cerámica; la defensa del territorio presentando recursos contra las macroplantas fotovoltaicas, así como retomar el pulso de nuevo de Castellón, escenario deportivo… Además, también hay que resaltar la defensa en materia sanitaria, como se refleja con el inicio por parte de la Generalitat que preside Carlos Mazón del expediente para la vuelta del CICU a la provincia; la puesta en marcha de la mayor oferta en plazas en el Consorcio Provincial de Bomberos, y la preparación de un refuerzo de personal en diversas áreas, así como el inicio del curso en Penyeta Roja con los profesionales necesarios, entre otras cuestiones. Insisto: 100 días tan intensos como fructíferos.

Compromiso

Estamos cumpliendo nuestro compromiso con los ciudadanos. Estamos demostrando con hechos --ya sabemos que las palabras se las lleva el viento-- que estamos trabajando por mejorar esta provincia, por ayudar a los castellonenses a lograr los retos que se han marcado. Queremos que Castellón, toda la provincia de Castellón, recupere el liderazgo que nunca debió perder por la desidia de otros… Ese es mi compromiso.

Presidenta de la Diputación