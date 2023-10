Vamos a bajar los impuestos

Lo prometimos durante nuestra campaña. Lo dijimos hasta la saciedad porque así nos lo creemos. Fue uno de nuestros compromisos electorales con los castellonenses… y lo vamos a cumplir. Los castellonenses necesitan una ayuda, un alivio a sus problemas económicos, a sus problemas para llegar a final de mes. Especialmente delicada es la situación de muchas familias, que después de muchos meses ven cómo los productos más básicos de la cesta de la compra siguen encareciéndose, haciéndose más y más prohibitivos, hasta convertirse en productos de verdadero lujo.

Acercarse a la estantería a mirar el precio de una simple botella de aceite asusta; la carne, la fruta, las verduras, el pescado… están en unos niveles de precios solo al alcance de unos pocos… y la luz, la gasolina, el transporte… no deja de costar cada vez más a unos bolsillos que parece que tienen un agujero, porque no hay manera de guardar.

No, la situación no es nada boyante. La agricultura no logra salir de su crisis permanente, la cerámica está gravemente tocada y los datos del paro, de la inflación, de las hipotecas… no da tregua. Me gustaría que quien tiene responsabilidad en todas estas cuestiones tomara cartas en el asunto, pero es evidente que esas personas están más pendientes de retorcer la ley para garantizarse un sillón que en sacar del atolladero en el que se encuentran las familias, los autónomos, las pymes… de nuestro país. Y sí, evidentemente también de Castellón.

El equipo de gobierno de la ciudad de Castellón es sensible a todos estos problemas. Y por eso sí vamos a tomar medidas que están a nuestro alcance. Somos la institución más cercana, la que está más pegada a los castellonenses, y sabemos de sus problemas. Así que vamos a bajar el IBI, a reducir las plusvalías y las transmisiones, y a eliminar el impuesto por ocupación de la vía pública a las casi 800 terrazas de nuestra ciudad.

Cumplimos. Nos comprometimos y lo vamos a hacer. Todas estas medidas están ahora mismo tramitándose y preparándose para su entrada en vigor de cara al próximo ejercicio. Será nuestra contribución a todos los vecinos. El gobierno municipal no puede ni debe ser una carga. Ese es el objetivo que tengo marcado como alcaldesa, y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir en materia fiscal.

Pero no es la única. Junto a estas medidas, en clave municipal, vamos a adoptar otras que también revertirán en las familias y en el tejido social y económico de nuestra ciudad. Por ejemplo, la activación de 300.000 euros en forma de bonos comerciales, para que los castellonenses que compren en nuestros comercios de proximidad lo tengan más fácil. También hemos aumentado la ayuda económica a las entidades sociales que están auxiliando a los más necesitados, porque quienes más sufren son ahora los que más nos necesitan, y son este tipo de organizaciones las que llegan donde la administración local no llega. De su mano, con el apoyo del gobierno municipal, todas las personas serán atendidas.

Y sobre todo, vamos a trabajar para que Castellón sea una ciudad captadora de inversiones. Lo he dicho hasta la saciedad: alfombra roja para todo aquel que tenga un proyecto y crea en Castellón. Necesitamos nuevas iniciativas, nuevas infraestructuras, nuevas propuestas que generen empleo y riqueza, que absorban mano de obra, así como el talento que tiene nuestra capital, que es muy importante, especialmente el de nuestros jóvenes. No hay mejor política social que la generación de puestos de trabajo, y a ello nos hemos puesto, y muy en serio, para que Castellón no vea pasar ningún tren más cargado de oportunidades. Nuestra tierra necesita futuro y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que así sea.

Y por supuesto, vamos a trabajar la llegada de nuevos fondos europeos a nuestra ciudad, dinero que nos permitirá renovar infraestructuras, invertir en la mejora de nuestra capital, aspectos que ayudarán a dinamizar la economía, el empleo, el turismo… en definitiva, a hacer más Castellón.

Vamos paso a paso. Sin prisa, pero sin pausa, y con la hoja de ruta muy clara. Siempre al lado de los castellonenses, siempre pendientes de sus necesidades. El gobierno municipal de Castellón que tengo el honor de presidir no les fallará.

Alcaldesa de Castellón