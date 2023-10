En Vox somos de fiar

El que Vox haya vuelto a ser asesinado por los medios de comunicación no es noticia ya. Ahora ya ni dicen nada. Somos la tercera fuerza de este país pero es como si no existiéramos. Dicen que se ha radicalizado, que ya no mandan los de antes, que lleva una deriva ultra mega extra extremista. Que han purgado a los moderados.

Vamos a ver si es cierto. He releído el manifiesto fundacional de Vox que se publicó con su nacimiento (2013), para comprobar si, en efecto, Vox ha cambiado su discurso. He tanteado programas electorales posteriores (2015, 2018, 2019). Me he empapado de la Agenda España (2021). Y por último, tirando de memoria, he repasado mentalmente los últimos programas políticos tanto de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, como el de las generales que tuvieron lugar en julio. ¿Y saben a qué conclusión llego? Pues que Vox, desde que ha llegado a los gobiernos regionales y locales no ha hecho más que cumplir lo que permanentemente ha anunciado desde el principio. Entre otras cosas, la bajada radical de impuestos autonómicos y locales (en lo nacional desgraciadamente aún no podemos). Sin ir más lejos, el Impuesto de Sucesiones en breve será historia pasada en la Comunidad Valenciana. La bajada del IBI en Castellón también se notará en 2024. La retirada de tasas por ocupación de vía pública será en 2024 un alivio para los comerciantes. Sin zonas registringidas al tráfico en el centro También se van notando las medidas que priman a las personas frente a los fatalistas climáticos. Por eso en nuestro Castellón no habrá más zonas restringidas al tráfico en el centro y todo ello sin merma alguna de la calidad de vida de las personas. Hay unas cuantas palabras que resumen lo que hemos visto en las calles el último septiembre y lo que llevamos de octubre: familias, ilusión, sonrisas, espectáculos y conciertos, enaltecimiento de nuestras tradiciones y fiestas. ¡Les habrá costado muchísimo! Pues sí, la verdad. Nos ha costado mucho trabajo y dedicación que es lo que queremos seguir poniendo. Y por cierto, poco dinero, ya que los que nos precedieron dejaron las arcas vacías. Vox es como el algodón: no engaña. Concejal de Vox en Castellón