No me conformo

La Vall d’Uixó está mucho mejor ahora que hace ocho años. Hemos hecho mucho pero todavía queda muchísimo por hacer. Un ejemplo claro es el impulso a los polígonos industriales, para que la industria see el eje de nuestra economía y el motor de creación de empleo en la ciudad.

En marzo enviamos el proyecto de ampliación de Belcaire C a la Generalitat Valenciana, iniciando así la tramitación que permitirá crear casi 700.000 m² de suelo industrial y parcelas de grandes dimensiones.

La construcción del puente de conexión entre los polígonos era un requisito obligatorio para que este proyecto de ampliación fuera aprobado. Y está a punto de ser una realidad, porque ya han empezado las obras de la segunda fase. Estas tienen que ver con el carril peatonal y el carril bici que también cruzará el futuro puente, con la adecuación de los viales y aceras que dan acceso a esta infraestructura, el ajardinamiento del entorno y la señalización de la zona.

Pero estas no son las únicas obras que han empezado a acometerse en los polígonos Belcaire y Mezquita. En total se está invirtiendo un millón y medio de euros para mejorar los servicios con los que cuentan, así como también la accesibilidad, la seguridad y la imagen. Vamos a renovar desde el Ayuntamiento la señalización y la red de aguas, asfaltar, instalar más cámaras de videovigilancia y construir una zona de gincana y pump-track junto a la nueva pista de ciclismo.

La inminente finalización del puente industrial supone el cumplimiento de una promesa de Ximo Puig cuando era presidente de la Generalitat Valenciana. Un hecho histórico para la Vall y que marcará nuestros próximos 30 o 40 años, porque abre el camino a que vengan nuevas empresas y al crecimiento de las que ya están. Eso nos prepara para acoger los efectos de la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas de la empresa de automoción Volkswagen a Sagunt.

Pero hasta ahora no hemos estado de brazos cruzados. Pese a que la pasada legislatura fue muy convulsa por la situación excepcional de la pandemia de covid-19, la subida y escasez de suministros por la guerra en Ucrania desde el pasado año y la inflación, pusimos en marcha muchos proyectos.

Sacamos adelante el convenio para la construcción del puente y conseguimos la llegada de la multinacional de construcción de trenes Stadler, que ya ha contratado a 70 personas.

También fuimos de los primeros municipios valencianos en constituir dos entidades de gestión y modernización (EGM) en los polígonos en colaboración con el sector privado.

Beneficios fiscales

Y lanzamos beneficios fiscales para las empresas que instalan placas fotovoltaicas en sus propias instalaciones y para las que crean puestos de trabajo indefinidos. Una clara apuesta por reducir el IBI y el IAE a las empresas que creen en las energías renovables y en la estabilidad laboral.

No ha sido un camino fácil. Y no me conformo con quedarnos aquí. Queremos seguir atrayendo empresas. Hay empresas interesadas en instalarse en la Vall. Pero necesitamos que la Generalitat Valenciana acelere al máximo la tramitación del proyecto de desarrollo de Belcaire C, porque las empresas interesadas necesitan certidumbre para tomar decisiones. Ya tenemos un proyecto de urbanización y queremos que estos trabajos puedan empezar cuanto antes.

Como ciudad necesitamos la ayuda de todas las administraciones para que el impulso a la industria sea definitivo. Por eso en el pleno de este miércoles en la Vall d’Uixó presentamos una moción para pedir a la Diputació de Castelló que incluya una línea de subvenciones en el presupuesto provincial del próximo año para apoyar a los municipios que cuentan con EGM en sus áreas industriales. Este dinero complementaría el que ya destina el IVACE y el Ayuntamiento para que nuestros parques empresariales sean más competitivos.

Polo industrial

Se trata de una propuesta constructiva, porque trabajamos en positivo por el presente y el futuro no solo de nuestra sino también de los alrededores, porque la Vall d’Uixó es un polo industrial importante para la Plana Baixa y también en el área de influencia de Sagunt. En los últimos tiempos se han abierto ventanas de oportunidades que estamos obligados a aprovechar y las tres administraciones más cercanas (local, provincial y autonómica) debemos estar a la altura.

A mí me encontrarán en la vía del diálogo y de mirar por el interés general, porque la ciudadanía está cansada de enfrentamientos estériles que nada les aportan en sus vidas.

Eso sí, sin perder mi carácter reivindicativo, gobierne quien gobierne. Fui insistente con el Govern del Botànic para que financiara el puente entre los polígonos. Y lo voy a seguir siendo ahora con el actual gobierno valenciano del PP y Vox. Porque como alcaldesa voy a seguir defendiendo los intereses de la Vall y lo que es justo.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó