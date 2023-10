Querido/a lector/a, leo en los medios que un grupo de conocidos sociatas de las diferentes sensibilidades, corrientes, intereses… que forman y controlan el PSPV-PSOE de València, Alicante y Castelló, por no aburrirse mientras esperan la investidura de Pedro Sánchez, han empezado el juego de aproximación para decidir el espacio de poder que consideran que les pertenece en el posximismo. Más o menos o cosa parecida.

De entrada manifiesto que delante de un mundo tan complejo en el que no existen muchas certezas y hasta lo imposible ocurre (Brexit, guerra en Ucrania, asalto al Capitolio, posible subida del Castellón a Segunda División…), no me extraña ver que existen diferentes puntos de vista y soluciones. Circunstancia que la entiendo como natural y lógica. Incluso me atrevería a decir que la veo como una pluralidad que puede expresar riqueza y ayudar tanto al contraste como a la confederación de ideas. Así es que no me asusta que, reducidos sectores del PSPV-PSOE, se reúnan para preparar el próximo congreso y busquen soluciones a los problemas que sufren las tierras y las gentes del País Valencià. Incluso espero que esas movidas sirvan para aportar estabilidad y tranquilidad a la organización, al partido.

Desavenencias

No obstante confieso que, por desgracia, no siempre es así, ni el deseo coincide con la realidad. O mejor dicho, el problema existe y aparece cuando, por diferentes motivos, esas reuniones generan desavenencias que debilitan o paralizan la acción del partido. Cuando sus objetivos responden a las ambiciones personales de algún grupo que patrimonializa la política y el partido. Cuando están ausentes las reflexiones colecticas del partido, de la base, de los afiliados. Cuando se trata a los ciudadanos como súbditos y no como sujetos del derecho. En definitiva, cuando la política deja de ser el único poder al alcance de los que no tienen poder y pierde su horizonte emancipador. Por cosas como estas decía, Josep Ramoneda, que en ocasiones los políticos se comportan como enemigos de la política.

Analista político