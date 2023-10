Bajamos los impuestos

La bajada de impuestos a los castellonenses ya está en marcha. En total, para el próximo año 2024, los castellonenses van a dejar de pagar al Ayuntamiento de Castellón, por alguna de las vías, hasta 3,6 millones de euros. Queremos ser un gobierno útil. Y por eso escuchamos a los castellonenses. Sabemos que lo están pasando mal, de ahí que una de nuestras prioridades haya sido, tan pronto hemos estado en disposición de hacerlo, de bajarles la fiscalidad a los vecinos de nuestra ciudad.

Así lo hemos aprobado esta semana por pleno, en lo que será la primera bajada de impuestos en ocho años. Dijimos que no íbamos a mirar hacia otro lado. Y no lo hemos hecho. En un momento de subida de los precios de los alimentos, de las hipotecas y de los alquileres, el dinero debe de estar en el bolsillo de las familias para que puedan afrontar esta situación de incremento desbocado de la inflación. También en un contexto de crecimiento del desempleo como el actual, ya que en el último año, en Castellón el número de personas que se han quedado sin un puesto de trabajo ha aumentado en 6.400 profesionales. Una cifra terrible. Y el contexto, desde luego, no ayuda en nada a cambiar las perspectivas, teniendo en cuenta que la agricultura ha entrado en una crisis de rentabilidad permanente y la industria cerámica tiene parados la mayoría de sus hornos.

Trabas de la oposición

Razones para hacerlo hay mil y una. Y ya lo hemos aprobado, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2024. Y todo a pesar de las trabas de los partidos de la oposición, PSOE y Compromís, que es obvio que están en contra de que los castellonenses paguen menos impuestos y de que tengan más dinero en el bolsillo para afrontar sus prioridades. En concreto, la bajada de impuestos se extenderá a tres ámbitos: el IBI, la plusvalía y el de las terrazas para el sector de la hostelería.

En el caso de la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el coeficiente se reducirá del 0,69% al 0,66%, es decir, un 4%. Esto supone un ahorro para los hogares de un millón de euros. Se trata de una medida muy importante, que impactará positivamente en más de 148.000 recibos, lo que representa al 97,22% de los contribuyentes de este impuesto.

Por otro lado, también hemos modificado el impuesto de la Plusvalía, que se duplica, pasando del 25% al 50% para las transmisiones mortis causa, en los casos en los que se hereda un inmueble tras el fallecimiento de un familiar directo. Esto supone un total de 532.688 euros.

Y por último, vamos a apoyar al sector de la hostelería, porque somos conscientes de que si queremos una ciudad viva, una ciudad con alternativas de ocio, turismo y gastronomía, necesitamos un sector hostelero fuerte. Y de ahí que vayamos a ahorrarles los 350.000 euros que implica la suspensión de la tasa de terrazas por la instalación de mesas y sillas, para todo el 2024, una medida que a día de hoy beneficiará a 750 establecimientos.

Recibo de la basura

Cumplimos con nuestro compromiso de bajar impuestos y los castellonenses se ahorrarán 3,6 millones de euros en el 2024. Y no nos limitamos solo a los tres impuestos y tasas señaladas. El gobierno del Ayuntamiento de Castellón que tengo el honor de presidir también ha decidido que en el próximo ejercicio tampoco se repercutirá en el recibo de basura el aumento de los costes de la gestión de los residuos aprobado en el consejo de la empresa Reciplasa, lo que significará un ahorro extra para los ciudadanos de Castellón de 1,6 millones de euros, además de que también habrá una reducción del BICE, que es una bajada impuesta por el valor catastral del puerto.

Nuestro plan de rebaja fiscal es muy ambicioso y no se quedará aquí. Esta bajada de los impuestos será progresiva y se prolongará a lo largo de la legislatura porque pensamos que es fundamental dar liquidez a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y lo vamos a hacer sin perder la calidad de los servicios públicos que se ofrecen.

Otra forma de gestionar es posible. Así lo pidieron los ciudadanos el 28 de mayo, y así lo estamos haciendo. Cumpliendo con su voluntad.

Alcaldesa de Castellón