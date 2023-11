Líders en l’obtenció de fons europeus

La Vall d’Uixó ha aconseguit el 10% de tots els diners dels fons europeus Next Generation EU que han arribat a la província de Castelló. Això suposa que hem captat 14 dels 140 milions concedits a la nostra província.o va dir la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que som líders i un exemple en obtenció i execució de fons europeus i d’estar a punt per als reptes de futur. Perquè els fons europeus són això: apostar per la transformació digital, energètica i mediambiental.

És el que hem fet amb el projecte de semipeatonalització del Camí de l’Aigua. La primera fase ja està quasi acabada (només falta la senyalització viària) i ja es pot gaudir del canvi que ha beneficiat als carrers Benissahat, Regimiento Tetuán i a la plaça dels Desemparats. Este tram que connecta la plaça del Centre amb la plaça de l’Assumpció (que també van ser peatonalitzades en les dos legislatures anteriors) ha vist renovada tota la xarxa d’aigües i l’accessibilitat, ja que abans comptava amb voreres molt estretes que eren pràcticament inservibles.

Ara tenim un espai humanitzat, que aprofita el potencial turístic i el seu valor patrimonial. Són unes zones més agradables, segures i còmodes per als vianants. Per això també hem instal·lat mobiliari urbà, com bancs i papereres, i s’han plantat arbres i xicotetes àrees de vegetació autòctona, especialment en la plaça dels Desemparats. Es tracta d’un projecte per a una ciutat que vol ser moderna i mirar-se en l’espill d’Europa, apostant per la mobilitat sostenible, la reducció d’emissions de CO2 i la revitalització de l’espai urbà.

Sé que tots estos canvis suposen incertesa i molèsties, però el temps ens acaba donant la raó com ha passat amb les peatonalitzacions de les places del Centre i de l’Assumpció. Ara ningú es planteja la reversió, perquè han donat vida a dos zones que abans eren per als vehicles i que ara són per a les persones, sobretot per als xiquets i xiquetes i per a la gent gran.o podem veure cada dia després de l’escola, quan els més menuts juguen sense el perill dels cotxes. Només per això ja són actuacions que paguen la pena.

La segona fase de les obres de rehabilitació del Camí de l’Aigua es realitzaran en els pròxims mesos i afectaran al carrer Mare de Déu del Roser, plaça de la Salut, carrer San Luis, plaça Santiago Obón i carrer Pelayo. En total, les dos fases suposen una inversió de quasi 1,3 milions d’euros i han sigut finançades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través dels fons Next Generation EU. Una oportunitat que hem aprofitat per a portar diners a la Vall i posar en marxa projectes que ens fan progressar. Com també ho fa la rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament. Amb una inversió total de 3,9 milions d’euros (2,9 provinents dels Next Generation EU) serà un projecte eficient energèticament, perquè es reduirà un 93% el consum d’energies no renovables. A més de lluitar contra el canvi climàtic, es millorarà l’eficiència de l’administració en evitar-se l’actual dispersió de serveis en les casetes dels mestres. A més, el nou edifici serà accessible i funcional, amb espais adequats per a atendre a la ciutadania. La redacció del projecte definitiu ja ha estat adjudicada a una empresa amb seu a la nostra ciutat i en cinc mesos haurà d’estar entregat per a començar la licitació de les obres.

Esta legislatura serà la dels fons europeus i farà possibles inversions històriques per a la Vall d’Uixó. Esta injecció de diners provinents d’Europa ens farà avançar en quatre anys el que tal vegada haguérem pogut fer en vint anys. Com ara rehabilitar la Torre de Benissahat, començar amb la creació del Museu de la Fàbrica de la Llum i l’adequació de tot el seu entorn, renovar el carrer Guzmán i finalitzar el centre de digitalització en la primera planta del mercat municipal.

Mai l’Ajuntament de la Vall havia sigut capaç d’aconseguir tants diners per a la ciutat.em de felicitar-nos, però sense caure en l’error de ser autocomplaents.em de seguir encoratjats i continuar treballant per portar finançament d’altres administracions. Perquè malauradament el deute que ens va deixar el PP encara és gran. En huit anys l’hem reduït en vint milions d’euros, però encara queden onze per amortitzar.

Hem hagut de reinventar-nos davant la manca de recursos propis. I ha sigut una aposta encertada, perquè les xifres ens donen la raó.

*Alcaldesa de la Vall d’Uixó