La fiesta de la democracia

Escribo estas líneas sereno, tranquilo e indignado después de haber asistido ayer a una movilización democrática como hacía muchísimo tiempo que no se veía en este país.

Y escribo estas líneas como alcalde, como diputado en la Diputación Provincial de Castellón, como emprendedor y como ciudadano de a pie.

Y escribo estas líneas desde un pueblo como Sant Jordi, en el Baix Maestrat, donde convivimos en paz con nuestros vecinos de Tarragona.

Así que entiendo bastante bien cuál es la realidad en nuestra provincia, en Cataluña y España. Y les aseguro que esta realidad no es la que nos quieren hacer ver, ni en la que nos quieren hacer vivir el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de los Puigdemont y Junqueras.

La realidad es que para asegurarse cuatro más en el Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez se ha empeñado en dividir España y a los españoles, convirtiéndonos en españoles de segunda a todas las personas que vivimos en Sant Jordi y en la provincia de Castellón. Y contra eso, lejos de ser personas antidemocráticas que no aceptamos el resultado de las pasadas elecciones generales, precisamente somos personas democráticas que sí aceptamos el resultado del 23J. Lo que no aceptamos es este trágala por el que nos quieren hacer pasar, vendiéndolo como la demostración de la voz del pueblo. Porque no solo van a tener que escuchar a la mayor parte de la opinión pública, no solamente de simpatizantes del Partido Popular, que ayer estábamos en la plaza de la Muralla de Castellón y de muchísimas plazas de toda España. También van a tener que escuchar la voz de los jueces y magistrados de este país que, al margen de si se definen como progresistas o conservadores, coinciden en denunciar el abuso de poder que supone que Pedro Sánchez decida ahora no solo qué es delito y qué no, sino también a quién se condena o a quién no en función de su interés personal, que no el de los españoles. Y por más que socialistas, podemitas y nacionalistas quieran convencernos de lo contrario, y nos quieran acusar de falta de madurez democrática, lo que ayer vivimos en las plazas de toda España fue la fiesta de la Democracia.

Alcalde de Sant Jordi y diputado provincial