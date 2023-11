El mundo en que vivimos

¿En qué mundo vivimos? Es una pregunta que leí en uno de los libros de Fernando Savater hace algunos años y cuyo título ahora no recuerdo. Pero sí sé que hablaba de las preguntas que plantean las ciencias y la vida cotidiana; estas últimas (y también, en otro ámbito, las primeras) son lo que llamamos preguntas abiertas como la muerte, la vida, el error, la verdad, etc. Y es, en muchas ocasiones, que, incluso, no se reflexiona racionalmente sobre ellas por aquello de que es más recomendable que permanezcan abiertas las grandes preguntas que no contentarnos con las pequeñas respuestas. (¡Ya empezamos a filosofar!)

Nuestro saber cotidiano, fundamentalmente, se nutre mucho de la información de los llamados medios de comunicación social, noticias que nos presentan los hechos, si bien ya decía Ortega que la filosofía es incompatible con las noticias… y la información está hecha de noticias. ¿Entonces…? Cualquier pregunta imaginable Pero no solo las noticias aciertan o engañan. Ahora acabo de recordar a mi admirado Sócrates cuando decía aquello de «solo sé que no sé nada». Por favor, maestro de maestros, si no sabe nada ¿cómo nos va a enseñar algo? (Es broma). Hasta los sabios, a veces, nos engañan. Pero, el hombre quiere saber más, es el ser que pregunta y seguirá preguntando más allá de cualquier pregunta imaginable. También recuerdo aquellas palabras de Fernando Savater (sigo sin recordar el título de su libro, pero lo averiguaré, seguro) cuando habla de la realidad más radical (la muerte) como el fracaso de la vida. Pero tampoco esto es cierto: el día que nacimos derrotamos a la muerte. ¡Un triunfo! ¿O no? Llegados a este punto me queda una pregunta: «¿por qué debería contar para nosotros la muerte en que no somos que la vida que somos?». Piense lector en qué mundo vivimos. Y rehaga, en todo caso, su vida. Es la última pregunta para cerrar. Profesor