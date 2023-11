El PSOE se quita la máscara

No sé puede jugar a todas las bazas. Se está a favor de la democracia y de la igualdad de todos (he dicho de todos) los españoles o se apoya la amnistía de los condenados del procés para que el ególatra de Pedro Sánchez se mantenga en su sillón. Se está en un lado o en el otro.

En esta grave y dramática situación que atraviesa nuestro país, y en la que está en juego el futuro de nuestra consolidada democracia, no hay lugar para las posiciones ambiguas. No vale lo del «ni contigo ni sin ti». Hay que tomar posiciones y saber cada uno en qué lado de la barrera se encuentra. Unos trabajamos por los españoles y otros trabajan para ellos mismos. Y hay que quitarse la careta y dejar los rostros al descubierto.

Y en la Diputación de Castellón, bicentenaria institución que tengo el honor de ser la primera mujer que la preside, se han puesto los puntos sobre las íes. Ha quedado muy claro dónde estamos los diferentes grupos políticos que conviven en la corporación provincial en el pleno extraordinario celebrado ayer. Un pleno en el que la izquierda ha quedado fielmente retratada.

Los señoras y los señores (o viceversa, que no quiero herir sensibilidades) de la izquierda logran camuflar cualquier medida antidemocrática --para beneficio propio, por supuesto-- bajo un trasnochado tufillo a progresismos barato. Ya sabe, querido lector: o se está con la izquierda o eres un facha. Lo de facha lo utilizan para todo lo que no saben ni pueden explicar.

PSOE y Compromís han votado en contra de la moción para condenar el acuerdo que los socialistas han alcanzado con Junts per Catalunya para, a cambio de limpiar los expedientes delictivos de sus miembros, conseguir los votos necesarios para que Sánchez vuelva a ser presidente de España. Un presidente maniatado por unos compromisos políticos de dudosa legalidad que, sobre todo, dejan una dolorosa huella en la dignidad de nuestro país. En la dignidad de todos los españoles que no queremos vivir en una falsa democracia calcada de la que sufren los cubanos o venezolanos.

No vale todo. No todos tenemos un precio. No todo se compra y vende. El futuro de los españoles está en juego por la nefasta gestión de quien, como es el caso de Pedro Sánchez, no ve más allá de sus narices.

La igualdad de los territorios

A mí, como presidenta de la Diputación de Castellón; así como a todos los hombres y mujeres del PP que, desde sus distintos cargos de responsabilidad en las administraciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales y europeas; me van a tener siempre en primera fila, defendiendo la igualdad de los territorios, rechazando cualquier medida que genere confrontación y marginación.

Desde el PP no logramos entender cómo PSOE y Compromís aceptan y aplauden la marginación de nuestra provincia frente a una ideología que, una vez más, está demostrando su incapacidad y su ineficacia para gestionar con acierto un país.

La izquierda guarda silencio ante la nefasta financiación de la Comunidad Valenciana, ante la falta de ayudas para nuestro sector cerámico, pilar de la economía provincial; y miran hacía otro lado ante la grave crisis de los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros. ¿Qué hacen contra el empobrecimiento de nuestro territorio? ¿Qué hacen contra la pérdida del poder adquisitivo de los castellonenses? ¿Qué hacen para revertir la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de desempleados?

No se puede legislar a base de intereses personales. Deben ser los propios socialistas --ya lo han hecho Alfonso Guerra y Felipe González-- quienes paren los pies a Pedro Sánchez, ya muy lejos de la figura de presidente democrático y cada vez más cerca de su admirados dictadores caribeños.

¿Qué gana Castellón con los acuerdos del PSOE con Junts? Nada. Nada de nada. Solo es una ofensa más para nuestros vecinos. Pero siempre nos tendrán delante, defendiendo, como siempre, a los ciudadanos.

Presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, presidenta de la Diputación y alcaldesa de Vall d’Alba