Una ciutat de música i músics

Una ciutat de música i de músics. A Vila-real presumim de talent, de tradició i de projecció internacional en l’àmbit de la música i ho podem fer sense cap temor a exagerar. Començant pel mestre dels mestres, el Fill Predilecte de Vila-real Francesc Tàrrega, innovador, visionari, geni de la música que va marcar la història de la guitarra contemporània; i seguint per un altre Fill Predilecte del nostre poble, Rafael Beltrán Moner, llorejat i reconegut a tot arreu, qui encara hui ens regala mostres de la seua genialitat creativa, sempre amb l’estima i devoció per Vila-real que traspua de les seues partitures.

Potser per això, per a Vila-real la celebració de la festa de Santa Cecília --patrona dels músics-- és un dia particularment especial i solemne. Totes les agrupacions musicals del poble --i no en són poques-- s’uneixen per a retre-li honors a la imatge de la patrona, que amb tanta estima custodia l’Agrupació Coral Els XIII a la seua seu social. D’allí, dels XIII, una entitat centenària cabdal en la tradició musical i cultural vila-realenca, eixirà el diumenge la imatge de la màrtir de Roma que, segons la tradició cristiana, va morir cantant-li a Déu.

La Unió Musical La Lira --que celebra enguany el 175é aniversari de la seua creació--, el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull --que ha celebrat 35 anys--, l’Orquestra Supramúsica, Veus de Cambra, Coral Sant Jaume, Grup de Danses El Raval, Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega, la Agrupación Musical Virgen de Gracia, el grup de danses l’Anguila, el Cor Ciutat de Vila-real, la Filarmónica de Vila-real, amb 30 anys a les seues esquenes, la Societat de Música Acadèmica, l’Agrupació de Bombos i Tambors de Vila-real, el Cor del CEAM, de nova creació, el Conservatori Mestre Goterris, l’associació CreaEscena, que ens ajuda a difondre i apreciar més la música clàssica... i tantes i tantes entitats que posen la banda sonora, al llarg de tot l’any, al nostre cor de poble. Totes elles, en un grau o en un altre, s’uneixen al voltant de Santa Cecília per a recordar que som un gran poble amb músics extraordinaris.

Ciutat d’avantguarda

Poble i ciutat de música. Perquè amb els acordes del nostre cor de poble, el talent dels nostres músics és capaç de composar la simfonia d’una ciutat d’avantguarda, moderna i que parla de tu a tu amb els millors del món. Ho veiem en les diferents edicions que hem celebrat del Vila-real Talent, que conjuga damunt l’escenari el gran talent vila-realenc amb referents nacionals i internacionals; i ho tornarem a veure aquest pròxim mes de desembre, en el concert de cloenda del centenari del Villarreal CF, que presentarem hui mateix amb el president, Fernando Roig, i les directores artístiques del concert, Gisela i Rosanna Morales. Un esdeveniment únic que comptarà amb artistes de primer nivell en el que serà també un homenatge a la nostra extraordinària tradició musical que, com no podia ser d’altra manera, sona a la música de Tàrrega. Una actuació de primera magnitud que quedarà gravada per sempre en la memòria musical de Vila-real i del nostre voltant.

Element d’unió

La música, el llenguatge més universal, com a element d’unió que ens arrela més a les nostres tradicions i ens projecta a cotes que anem superant cada dia. Seguim escrivint les partitures d’un futur musical tan prometedor com ho ha sigut la nostra història. Amb les nostres entitats i amb els joves que venen pegant fort, cantautors i cantautores, bandes, grups, solistes, orquestres que arrepleguen el testimoni d’una forta tradició musical també en aquest àmbit i que segueix l’estel d’alguns mítics com l’Orquestra Montesol, Pascual Cándido, Pasqualet de Vila-real...

Amb tots ells, la nova Vila-real del segle XXI segueix composant la banda sonora d’una ciutat més solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora.

Alcalde de Vila-real