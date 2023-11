Querido/a lector/a, todos los años aprovecho las fechas cercanas a la Navidad para recomendar un libro. En esta ocasión he optado por la novela de un escritor novel castellonense. Se trata de La estrella de ébano de Paco Toledo. Pero, advierto, que si digo novel, es porque si bien Paco Toledo ha sido y es un activo participante (Universitat, Autoridad Portuaria… ) en la configuración del Castellón de hoy, parece ser que esta es su primera novela. La cuestión es que la recomiendo.

Por cierto, a veces se aconseja una novela sin explicar los motivos. En este caso no es así. Invito a su lectura, posiblemente, por la historia que describe. Porque al igual que le pasa a Airam, a la capitana de un buque de salvamento marítimo y una de las protagonistas esenciales, al lector también le invade la inquietud de saber por qué un grupo de jóvenes africanas aparecen muertas y atadas en aguas del Mediterráneo. Humanidad herida Pero, además, porque en su viaje de búsqueda de la verdad, del origen y de las causas de esa tragedia, explica y detalla con sensibilidad y autenticidad el mundo y la vida de quienes intentan lograr una existencia más digna en la vieja y engreída Europa. El de una humanidad herida y humillada que no escribe la historia, ni tiene vocación de trascendencia, ni resurgirá de las cenizas porque en este mundo absurdo en el que vivimos, aún abundan espacios en los que ni los dioses ni los Estados son redentores. En definitiva, porque lo que cuenta pasa todos los días y tiene que ver con nosotros, con la relación del Norte con el Sur. No obstante y a pesar de la cruda realidad, los personajes advierten que el ser humano tiene más cosas de admiración que de desprecio y se rebelan, se oponen a su destino, se atreven a mirar el futuro con esperanza, a defender valores que, superando los tan tradicionales como conservadores, hablan de amistad, igualdad, solidaridad, universalización de derechos, libre consentimiento… Así es que, como decía, la recomiendo. Es un buen rato de distracción, de aprendizaje, de sentimiento. Analista político