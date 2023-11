La ley de amnistía, la ley de la vergüenza

El Ayuntamiento de Almassora celebra este viernes un pleno extraordinario, a propuesta del grupo municipal del PP para reclamar la igualdad de todos los españoles. Los ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a los ciudadanos y debemos velar por su bienestar, porque dispongan de recursos y servicios públicos en igualdad. No puede haber nunca ciudadanos de primera y de segunda.

Lo que está pasando con la vergonzosa ley de amnistía, impulsada por Pedro Sánchez con el único propósito de aferrarse al poder, es un varapalo a la democracia y a nuestra Constitución. La situación es más que preocupante y aquellos que todavía creen en España como un país libre y democrático con ciudadanos iguales deben unir sus fuerzas contra esta sinrazón que estamos viviendo. Una problemática fruto de un radical giro estratégico del PSOE que pone en peligro el ordenamiento constitucional por pactar con partidos cuyos líderes han sido expresamente condenados por los tribunales por alterar gravemente la convivencia. Una condena que ahora se quiere eliminar como si no hubiera pasado nada.

Espíritu de servicio público

El mensaje que damos a la sociedad, a los jóvenes, es más que preocupante porque no es otro que decirles que los actos delictivos no tienen consecuencias y, si las tienen, los políticos pueden eliminarlas de un plumazo. Debemos alzar la voz, como sucedió el pasado domingo en Castelló, donde 12.000 castellonenses dijimos no a Sánchez. Y es que no podemos trasladar a la ciudadanía la imagen de que en política todo vale para aferrarse al sillón. La política no es eso, es tener espíritu de servicio público, que nada tiene que ver con los que estamos sufriendo.

Hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Un acuerdo que desde su artículo primero reconocía la igualdad de todos como un valor supremo del ordenamiento jurídico que ahora se quiere romper.

En el Ayuntamiento de Almassora no vamos a mantenernos al margen de lo que está sucediendo, dada la gravedad de esta alianza con un independentismo que solo defiende los derechos de algunos, de ahí que el PP haya reclamado la celebración de un pleno extraordinario. Si hablamos de convivencia, todos los partidos deben someterse al compromiso cívico de preservar las condiciones políticas que más puedan favorecer la concordia social, que no es otra cosa que la convivencia en libertad e igualdad. El PSOE parece haber olvidado que lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada.

Los almassorins deben tener los mismos derechos, como tienen los mismos deberes, que cualquier otro español viva donde viva. Y una cuestión que, a priori, parece tan obvia se le ha olvidado al PSOE.

Alcaldesa de Almassora