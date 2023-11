Ajudar els infants a descobrir Déu

Un matrimoni amic em va preguntar: «com podem ajudar el nostre fill a descobrir qui és Déu?». Ara que ja fa setmanes que els infants assisteixen a catequesi en les nostres parròquies, em plau compartir-vos el que vaig respondre:

El vostre interrogant manifesta el gran amor pel vostre fill. I d’això es tracta: d’amor, però «un amor més gran», Déu mateix, l’Amor en majúscules. Jesús pregava a Déu dient-li abbà, terme arameu dels infants per adreçar-se al seu papà. El vostre fill, sense dir cap paraula, ja viu i experimenta la confiança joiosa de ser estimat. Els pares sou així els seus primers catequistes, fent-lo tastar de ben petit la fe, l’esperança, la caritat. L’inicieu així perquè quan vagi creixent en la fe pugui «tastar i veure que n’és de bo el Senyor» (Salm 34) i arribi a pregar tot dient «Pare nostre».

A mi m’agrada molt cantar cançons i algunes m’han ajudat a pregar i a anar captant qui és Déu. N’hi ha una que la cantava molt al grup de catequesi de poscomunió i feia així: «És tan a prop meu que fins i tot el puc tocar, Jesús és aquí». Per descobrir qui és Déu cal que conegui, estimi i segueixi Jesucrist.

Si parleu de Jesús al vostre fill, del que va dir i va fer, de com pregava, com va estimar-nos fins a l’extrem, morint a la creu, ressuscitant i lliurant-nos la força de l’Esperit Sant, si li ho dieu i si ho viviu de veritat, feliços i joiosos, ja que per a vosaltres Jesús és el millor que mai us ha passat en la vida, el vostre fill en restarà meravellat i us continuarà formulant, amb sana inquietud, noves preguntes. Pregueu amb ell cada dia, al matí, o a la nit abans d’anar a dormir. Participeu amb ell a l’eucaristia dominical de la vostra comunitat cristiana, amb altres famílies i infants. El vostre fill anirà creixent, pas a pas, ben acompanyat, descobrint qui és Déu tot vivint l’alegria de ser cristià com a membre de la gran família que és l’Església. Una abraçada ben gran i la meva benedicció per a vosaltres i el vostre estimat fill!

Bisbe de Tortosa