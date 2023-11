Hoy celebramos la Jornada Mundial de los pobres, establecida por el papa Francisco al finalizar el Jubileo de la Misericordia en 2016. Su objetivo es que «las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados».

El lema para este año es: No apartes tu rostro del pobre (Tob 4,7). Estas palabras del libro de Tobías contienen el testamento espiritual del anciano Tobit a su hijo Tobías, que está a punto de emprender un largo viaje. El anciano teme no volver a ver a su hijo. Por ello, este hombre, que siempre confió en el Señor, como buen padre desea dejar a su hijo no tanto algún bien material, cuanto el testimonio del camino a seguir en la vida. Entre otras cosas le dice: «Hijo, acuérdate del Señor todos los días. No peques ni quebrantes sus mandamientos… Da limosna de cuanto posees; no seas tacaño. No apartes tu rostro del pobre y Dios no lo apartará de ti» (Tob 4,5-7).

Han pasado siglos y la situación se mantiene inalterada. Como nos dijo Jesús, «a los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Mc 14,7). También hoy existen numerosas formas de pobreza. Todos los días vemos rostros marcados por el hambre, el dolor, la soledad, la miseria, la marginación, la violencia, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, la ignorancia y el analfabetismo, la falta de trabajo, el tráfico de personas, el exilio o la migración forzada.

La pobreza tiene siempre el rostro concreto de mujeres y hombres, de niños y de niñas. No nos pueden ser indiferentes. Cuando estamos ante un pobre no podemos volver la mirada hacia otra parte. Cada uno de ellos es nuestro prójimo. No importa el color de la piel, la condición social o la procedencia.

Estamos llamados a dejarnos encontrar por cada pobre y a dejarnos interpelar por cada tipo de pobreza, sacudiendo de nosotros la lacra de la indiferencia.

Obispo de Segorbe-Castellón