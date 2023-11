¿El Gobierno que nos merecemos?

Alguien dijo alguna vez aquello de que «cada pueblo tiene el Gobierno que se merece». Pero yo me niego a aceptar que los españoles seamos merecedores de un presidente como Pedro Sánchez que, aferrado con uñas y dientes al poder, está retorciendo la realidad --y la Constitución-- para que se ajuste a su incontrolable egolatría. A él, en plan galán de Hollywood pasado de moda, el futuro de los españoles le importa un pimiento. Él es él y sus circunstancias. No hay más. Ni siquiera ideología, porque este no es un problema de izquierdas o derechas. Es un problema de falta de honestidad, de falta de coherencia, de falta de talento… Es un problema de falta de decencia política.

La nueva legislatura que acaba de empezar después de que Pedro Sánchez haya vendido España a pedacitos a cambio de votos es como una pesadilla. Y lo va a ser para todo el país, pero de manera especial para la Comunitat Valenciana y, por extensión, para nuestra provincia. Sánchez ya ha dado buenas muestras de su falta de empatía con los problemas de nuestra tierra. Y la prueba más irrefutable de lo poco que le preocupa a Sánchez nuestra Comunitat es el escaso peso valenciano en esa interminable lista de ministros, ministras y ministres que le pretenden acompañar en los próximos cuatro años… A Sánchez, le van más los separatistas, los herederos del terrorismo y los comunistas anticonstitucionales. ¿Qué podemos esperar los castellonenses del nuevo gobierno Frankenstein que ha montado Sánchez? Pues más de lo mismo. O sea, nada de nada. Pero nosotros, desde el Partido Popular, tanto desde la Generalitat, como desde las diputaciones y los ayuntamientos; vamos a exigir el trato que nos merecemos y que se tomen medidas para, en primer lugar, contar con una financiación justa que nos permita atender a todos y cada uno de los habitantes de nuestra Comunitat como se merecen a todos los niveles. Y necesitamos solucionar los problemas derivados de la escasez del agua, y las medidas que vuelvan a hacer rentables la agricultura, la ganadería y la pesca… Y necesitamos que lleguen las prometidas ayuda al sector cerámico, tanto para las empresas de baldosas como para las de esmaltes. El sector cerámico, una industria que históricamente ha sido una imparable generadora de puestos de trabajo y de riqueza para todos, está atravesando una época muy mala. Muchos dicen que es la peor crisis que ha atravesado esta industria. La misma que están sufriendo el resto de productores europeos, pero con la diferencia de que a los griegos e italianos sí que les han llegado las subvenciones propuestas por Bruselas. La industria cerámica necesita ayuda. Las empresas azulejeras, principalmente, están padeciendo los efectos de una tarifa energética tan desmesurada como imprevisible, pero además debe hacer frente a un mercado global que empieza a estar dominado por aquellos productores que no tienen ninguna carga social: ni respetan los derechos de los trabajadores ni se preocupan por el medio ambiente. Por lo tanto, la partida es tan desigual como desleal. Y contra eso hay que buscar un marco que acoja y proteja a nuestras empresas. Y no solo en el mercado doméstico, sino a nivel mundial. En definitiva, nuestra provincia y nuestra Comunitat necesitan en Madrid un gobierno fuerte, estable y sensato, por lo que la permanencia de Sánchez en la Moncloa es una muy mala noticia no solo para los castellonenses, alicantinos y valencianos, sino para todos los españoles demócratas. Y nos va a tocar redoblar esfuerzos desde las administraciones municipales, provinciales y, por supuesto, desde la Generalitat para intentar que se respeten nuestros derechos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ni vamos a consentir que los miserables acuerdos alcanzados por Sánchez se vuelvan en contra de los ciudadanos. No lo vamos a consentir. Decididamente, es falsa --completamente falsa-- esa frase de que «cada pueblo tiene el gobierno que se merece». Pedro Sánchez ni siquiera ha sido el candidato más votado. Nadie se merece un Gobierno como el de Pedro Sánchez. Presidenta de la Diputación de Castellón, presidenta provincial del PP y alcaldesa de Vall d’Alba