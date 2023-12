En primer lloc, vull donar les gràcies a Salomé Pradas per haver atés la meua sol·licitud de reunir-nos i posar sobre la taula qüestions que són de gran importància per al futur de l’Alcora.

Això no va de partits, ni de persones, les institucions i els interessos dels nostres pobles han d’estar sempre per damunt de les sigles. Per això, mai he deixat i mai deixaré de reivindicar aquelles infraestructures necessàries perquè l’Alcora puga continuar progressant. Ho vaig fer davant l’anterior consellera del PSOE i ho faig davant l’actual consellera del PP. No m’atribuïsc mèrits, és la meua obligació com a alcalde, res extraordinari.

Un dels temes que he abordat és el nou Pla General d’Ordenació Urbana amb la finalitat d’agilitzar la seua tramitació. És important recordar que el ple municipal ja vam aprovar de forma provisional, per unanimitat a més, el Pla General Estructural. Ara és necessari desbloquejar i donar llum verda al document definitiu, un instrument clau per al progrés de l’Alcora, ja que permetrà el seu desenvolupament urbanístic i industrial, afavorint l’impuls de l’economia local i la creació d’ocupació. No podem oblidar que el nostre pla vigent és de l’any 89, per tant, està ja esgotat i no dona resposta ni solucions eficaces a les necessitats actuals de la nostra localitat.

Un altre dels assumptes tractats ha sigut la millora de la seguretat en diferents trams de carreteres com l'entrada a la urbanització el Pantano o l'accés a l'Àgora, entre altres. La consellera s'ha compromés a estudiar diferents actuacions per tal de donar resposta a aquestes demandes.

Soc molt conscient que són projectes que no es poden fer d'un dia per a altre, però cal començar a treballar perquè siguen una realitat com més prompte millor.

Agraïsc la predisposició tant de Salomé Pradas com del seu equip per tal de buscar solucions als problemes plantejats.

Desdoblament de la CV-21

He aprofitat també la trobada de hui per a posar de nou sobre la taula una reivindicació històrica: el desdoblament de la CV-21 per tal d’agilitzar el trànsit entre l’Alcora i Onda. És una actuació que servirà per a millorar la seguretat viària i potenciar la connexió entre totes dues localitats, ja que l’actual carretera és insuficient per al volum de trànsit que suporta i resta competitivitat industrial.

A més, com li he transmés, crec que és molt important que es cree una línia d’autobús entre l’Alcora i Onda. No pot ser que estiguem tan a prop i tan lluny al mateix temps quant a connexió en transport públic.

També en aquesta matèria, he demanat a la consellera que accelere la posada en marxa del nou contracte del transport en bus. Un contracte que va impulsar l’antiga Conselleria de Política Territorial, Mobilitat i Obres Públiques en la legislatura passada i que beneficiarà al nostre poble, ja que millorarà, i molt, la línia l’Alcora-Castelló, amb moltes més expedicions. Que falta fan.

Sac foradat

Finalitze com he començat, manifestant la meua satisfacció per la recepció de la consellera, pel diàleg constructiu i per escoltar les meues demandes. Ara espere que passe a l’acció perquè totes aquestes reivindicacions, que no persegueixen una altra cosa que millorar el benestar i la qualitat de vida dels alcorins i alcorines, no caiguen en sac foradat.

Entre administracions no hem de deixar que les diferències polítiques interferisquen en aquest objectiu de prioritzar a la ciutadania. El meu compromís és, en tots els casos, vetlar pels interessos dels meus veïns i lluitar per les millores que necessitem. Crec que ja ho he demostrat durant tota la meua trajectòria política, per la meua part sempre buscaré la col·laboració i el diàleg, independentment de qui estiga al capdavant de les institucions provincials, autonòmiques i estatals. I seré igualment reivindicatiu, governe qui governe.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló