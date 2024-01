Ja fa anys que el turisme s’ha assolit com un dels pilars fonamentals de l’economia valenciana. No obstant això, és crucial replantejar el model turístic actual, heretat de paradigmes econòmics caducs fonamentats en el boom immobiliari i la gentrificació de les zones costaneres, per a poder superar la tradicional imatge de sol i platja i, així, abraçar pràctiques més sostenibles que integren l’ecoturisme, el turisme cultural i el turisme esportiu i rural.

La diversificació del turisme és essencial per assegurar la viabilitat del sector. I és ací on l’ecoturisme i el turisme rural emergeixen com una opció prometedora. La rica biodiversitat i els espais naturals del País Valencià ofereixen oportunitats excepcionals per a aquells turistes interessats en l’observació d’aus, rutes de senderisme i activitats a l’aire lliure. Fomentar-ho no només atrau un segment més ampli de visitants, sinó que també contribueix a la conservació de l’entorn natural.

El turisme cultural també juga un paper crucial. Els valencians som rics en un patrimoni històric i cultural excepcional que atrau viatgers que busquen una connexió més profunda amb la història i la identitat de la nostra terra. D’altra banda, el clima favorable es pot aliar amb els esports de muntanya, esports aquàtics i rutes per a ciclistes i, atraure així, a aficionats i atletes per igual. Això no només diversifica l’oferta turística, sinó que també desestacionalitza el sector i promou un estil de vida actiu i saludable.

Preservació del medi ambient

Com a polítics, hem de tindre clar que l’expansió del turisme ha d’anar acompanyat de la preservació del medi ambient i el benestar de les comunitats locals. És imperatiu establir polítiques que equilibren el creixement turístic amb la conservació dels recursos naturals i la qualitat de vida dels residents. Des de Compromís sabem que l’estratègia turística no pot anar en detriment dels ciutadans. Per això, instem a la resta de forces polítiques a repensar el nostre model turístic i, així, assolir-lo en el futur.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial