Pau: fraternitat i respecte

Somàlia, Burkina Faso, el Sudan, Myanmar, Nigèria, Síria, Iemen, Ucraïna, Palestina. Malauradament, la misèria de la violència, la guerra i l’odi està massa present en la realitat diària del nostre món. I, malauradament també, ens n’oblidem massa aviat dels conflictes que no ens interessen o que ens paren molt lluny.

Si demanàrem pel carrer a la gent, que ens anomenaren cinc conflictes violents que actualment estan ocorrent en el món, molts es quedarien amb Ucraïna i el genocidi que l’Estat d’Israel està cometent contra la població civil palestina. I és normal, és el que, diàriament, consumim en els mitjans de comunicació des d’occident. Són els actuals interessos geopolítics.

I quina n’és la solució a tot aquest terror? Doncs, no hi ha un remei únic i ràpid, però enmig de la foscor i el patiment de les guerres, la multiculturalitat s’eleva com una ferramenta essencial, com bé ho sabem a Vila-real.

La diversitat de cultures, llengües i costums enriqueix les nostres societats i ens ofereix l’oportunitat de créixer com a individus i com a col·lectius. Així, es converteix en una eina fonamental a l’hora de reconéixer que totes les persones compartim una mateixa humanitat i que el respecte pels drets humans és fonamental per a una convivència pacífica.

Cicatrius profundes

Des del món occidental, tenim una responsabilitat especial en aquest sentit. Les desfetes bèl·liques i les conseqüències del colonialisme han deixat cicatrius profundes en moltes parts del món. Per tant, és imperatiu reconéixer aquestes injustícies i treballar activament per reparar-les amb pau i respecte. Això no només implica ajudar en la reconstrucció física i econòmica, sinó també en la reconstrucció emocional i social de les comunitats afectades.

La fraternitat i el respecte entre els pobles són els pilars sobre els quals hem de construir un món més just. I només mitjançant un compromís ferm amb aquests valors podrem superar les divisions i les desigualtats que encara ens separen.

Portaveu de Compromís per Vila-real i Diputada Provincial