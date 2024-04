Los herederos de ETA atacan a Vox

En el País Vasco no hay libertad. Vox está sufriendo continuos ataques en esta campaña electoral por parte de los cachorros de Bildu, herederos de ETA. Los sucesores de quienes sembraron de terror y sangre las calles de España, parece que van a ganar las elecciones. El País Vasco ya se va pareciendo a lo que ETA siempre soñó. Ese lugar donde quienes disienten no son bien recibidos; antes fue el tiro en la nuca. Ahora gritan, lanzan objetos o piedras y dicen que te vayas. Impera la ley del miedo.

Los boicots a los mítines de Vox (Getxo, Mondragón, Azpeitia) son la tónica habitual, incluso ordenan a los vecinos que no vayan a nuestros mítines y les obligan a bajar las persianas, no somos bienvenidos. Sin embargo, miles de vascos votan a Vox y eso no lo pueden soportar.

Asistir a un acto de Vox en el País Vasco se ha convertido en un auténtico acto heroico y valiente. En varias zonas de España llevamos 40 años sin libertad: no se pueden presentar candidaturas, no se pueden organizar mítines sin ser amenazados… 40 años de democracia secuestrada por culpa de los amigos de Sánchez.

Nuestro líder, Santiago Abascal, es vasco, de Amurrio (Álava); ha pasado toda la vida luchando contra ETA, los conoce bien. A los herederos de ETA hay que mirarles a los ojos para que sepan que no nos van a callar.

La violencia contra Vox de toda esta gentuza antidemocrática nos convence, cada día más, de que la verdad nos asiste y de que estamos en el lado bueno de la historia de España.