El PP prefiere antes a Bildu que a Vox

En estas elecciones vascas, donde hemos aumentado el número de votos un 20% y hemos conservado el escaño, hemos descubierto, con gran estupefacción, cómo el PP se vuelve a equivocar de enemigo. Nos sorprende que su propósito haya sido acabar con Vox de la esfera política.

Afortunadamente, en el País Vasco les ha salido el tiro por la culata, pese a todas las dificultades por las que hemos atravesado en esta campaña electoral donde hemos sufrido episodios de violencia con lanzamiento de objetos hacia nuestros representantes y el silencio cómplice de los medios de comunicación que nos han impedido trasladar nuestro mensaje a los ciudadanos.

Contradicciones

Feijóo estaba dispuesto a pactar con los separatistas. Cae en continuas contradicciones, ya que mientras critica al Gobierno de Pedro Sánchez pacta con el PSOE siempre que puede, vota a favor de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, o está a favor del Pacto Verde europeo y la nefasta Agenda 2030. Feijóo es corresponsable del Gobierno que se pueda formar en el País Vasco.

La ruleta rusa del PP sigue girando, sin rumbo. No debemos olvidar lo que hace apenas unos años decía su portavoz, Borja Semper: “El futuro de Euskadi se tiene que construir con Bildu”. Con Bildu sí, pero con Vox no. Con Otegui sí, pero con Vox no. El PP ha blanqueado al brazo político de ETA. No se han enterado de que si quieren gobernar España deben dejar en paz a Vox. Los que dejaron de votar al PP para votar a Vox, jamás volverán a votarles a ellos.