Han passat 100 dies des de la moció de censura en què PP, PVI i Vox es donaven la mà (democràticament) per a alçar Maria Dolores Miralles, del PVI, com alcaldessa Vinaròs. L’únic balanç que podem fer és que han retirat banquets feministes i LGTBIQ+ a canvi de pintar banderes d’Espanya a separadors de trànsit. Perquè no han fet res més.

Qualsevol persona que haja llegit la frase anterior, possiblement, hage esbossat un somriure inquietant al vore aquest cúmul de fites. Però no, no és per a riure. Fa uns dies, justament sobre aquest tema, afirmava el següent: «Hem tingut l’oportunitat que, en una mateixa ciutat, convisqueren el violeta de la igualtat, l’arc de Sant Martí de la diversitat i el roig i groc de la nostra bandera. El nou govern local ha considerat que hi ha símbols de primera i de segona i que hi ha colors que han de tornar a l’àmbit privat de les persones i d’altres que s’han d’exaltar per damunt de tots».

Apropiació identitària

No han sigut 100 dies de re-styling urbà. Parlem de 100 dies a cop de Pantone ideològic, on el nou tripartit ja ha llançat el seu leitmotiv: «Tu bandera en tu casa y nuestra bandera en la calle». Una frase que amaga un rerefons d’apropiació identitària de la bandera que ens representa a totes i tots els espanyols, no només als seus votants. Si no també als del PSOE, a les feministes o als homosexuals.

Per un territori i municipis integradors i transversals. Orgullosament socialista, gai, valencià i espanyol.

Portaveu del PSPV a l'Ajuntament de Vinaròs