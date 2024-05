Subo a casa de un amigo a que me entregue parte de un encargo que habíamos hecho entre los dos. Le va bien y me alegro: piso alto y luminoso, estanterías a medida acristaladas con una discreta colección de libros y discos, inmenso escritorio macizo -«era el que tenía mi abuelo, no sabíamos qué hacer con él»-, fotos familiares, televisión de setenta pulgadas. «Es que el fútbol no se ve igual». «Ya» -le digo. «Ni la Play, ya sabes». «Que sí, hombre, que te compres lo que quieras» -le añado. Y él nervioso, porque parece que ahora al invitar a un amigo a tu casa tienes que pasar un examen cultural y casi hipotecario: el tamaño de la televisión, de la cama, de los metros de armario, de los juguetes montessori, de la marca de whisky o ribera del Duero, del grado de minimalismo alcanzado tirando camisas.... A mí me gustaría que mis amigos siguieran hablando de la muerte o el poder o de dragones o de cartas Magic o del match Karpov-Korchnoi o de los abdominales de Mishima o del 900 de Tony Hawk, pero ahora hablan de tipos de interés y de los kilómetros que aguanta un coche de ocasión y yo los quiero igual: si os vale me vale.

Pero con el concepto abierto de cocina quedó a la vista un jamón . Ahí no caben fingimientos, un jamón delata automáticamente. ¿«Eso lo has cortado tú»? -digo. «Sí, claro». Y la masacre era fenomenal, ni una superficie lisa, como si lo hubieran mordido mapaches con anfetaminas. Ahí no puso excusas, como si fuera aceptable que un español de casi cuarenta años no sepa sacar una loncha decente.