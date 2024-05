Ain aposta pel turisme rural

El municipi d’Ain, situat en ple cor de la Serra Espadà, aposta pel turisme com a principal motor del desenvolupament econòmic de la zona, augmentant l’oferta d’allotjament, amb l’obertura últimament de quatre cases rurals (Casa Rural Ana María, L’Amagatall, Mar de fonts i Marmalló) i de l’Hotel Fountain rural club, regentats per veïns del poble.

En els últims anys s’ha incrementat de manera considerable l’oferta turística no sols d’allotjament, sinó d’activitats d’oci, amb l’obertura del Celler de la Ibola, un celler familiar que oferix experiències d’enoturismo i pretén potenciar el desenvolupament sostenible de la zona.

Sinergia amb altres municipis veïns

La posada en marxa d’una Associació de turisme, juntament amb els pobles d’Alcudia, Veo i Eslida, és una de les primeres mesures adoptades per l’Ajuntament per a impulsar el desenvolupament local i posar en valor el turisme d’interior, creant sinergia entre els municipis veïns, agrupant l’oferta d’allotjament i activitats d’oci.

Una aposta que permetrà donar un impuls a la població, però també a la nostra comarca. I és que ens podran visitar més persones davant la possibilitat que tenen de quedar-se a fer nit en Ain.

Encara que volem que siga un poble ple de vida tot l’any, no únicament una destinació turística, som conscients que el turisme és important per a l’economia i per això volem impulsar-lo.

Alcaldessa d'Ain