Bon dia a tot hom, per fi ja hem superat l’aldarull del tren electoral, un tren sorollós que ens impedia raonar serenament entre nosaltres i gaudir de la vida. Tots han guanyat i tots han perdut, tots contents i ara anem per feina.

Des de sempre, el poder s’ha desfet de tots aquells que els feien nosa. Quan Carles III, allà pel 1760, el fiscal Campomanes que tenia tírria als Jesuïtes, per desfer-se d’ells, va fer un informe fals, sobre la seva participació en el motí d’Esquilache i la seua obediència al Papa (a que vos sona el paral•lelisme amb el procés i el Tsunami democràtic?). Al 2019, el regne d’Espanya, va voler desfer-se dels diputats exiliats, i elegits per al Parlament Europeu. La Junta Electoral Central (JEC) els va denegar el reconeixement de parlamentaris perquè prèviament no havien jurat la Constitució Espanyola presencialment i en seu parlamentaria. Es clar que la seva entrada a Espanya suposava la detenció immediata, i impediria el jurament i, la impossibilitat d’obtenir l’acta d’eurodiputat. Quedava clar que la pretensió no era complir la llei. La idea era empresonar-los i entrebancar o impedir la seua representació en el parlament europeu com va ocórrer amb els que se quedaren i van confiar en la justícia i en la honorabilitat de qui la impartiria. Jugades fosques malbaratades en part.

Conclusions duríssimes

Fa poc, l’advocat general del TJUE ha presentat el seu informe previ a la sentencia del tribunal, en el que, amb unes conclusions duríssimes afirma: «Acceptar una solució com aquesta [d’imposar la condició d’haver de jurar la constitució] deixaria als estats membres llibertat per a decidir qui, entre els electes, pot efectivament exercir el mandat». I aclarís: «Els membres del Parlament Europeu no són representants dels estats membres, ni tan sols dels pobles dels estats membres, sinó representants dels ciutadans de la Unió elegits per sufragi universal».

Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea comparteix el mateix criteri, el revés a les institucions europees i espanyoles, als seus serveis jurídics; i a tots aquells organismes, partits i tribunals que van maniobrar per impedir que es fes efectiu un mandat electoral, pot ser colossal però segur que tornaran a entropessar.