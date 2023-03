Juan Ignacio Ricart, licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, es un doctor especializado en Medicina Estética que ejerce, además de en su consulta privada, en el Palasiet Thalasso-Clínica (Benicàssim).

¿Cómo y cuándo decidió que quería dedicarse al mundo de la Medicina Estética?

Desde que me licencié en Medicina y Cirugía desarrollé mi profesión en medicina general, tratamientos del dolor y tratamientos de la obesidad. Siempre me atrajo el mundo de la estética, pero entonces no había herramientas como las de ahora. La primera incursión en la estética fue tras realizar el máster de Cirugía Estética en Barcelona y formar un equipo médico-quirúrgico, donde realizábamos todas las intervenciones de cirugía estética tanto facial como corporal. Despertó mi interés al poder ofrecer a mis pacientes pequeños cambios y, sobre todo, una prevención del envejecimiento sin pasar por el quirófano. Así que en el año 2000 inicié el máster universitario en Medicina Estética en la Universidad de Islas Baleares.

¿Con qué técnicas avanzadas cuenta en Palasiet?

En la Clínica Talasoterapia de Palasiet utilizamos productos de laboratorios de primera línea y máxima calidad, que cuentan con estudios científicos y certificado CE. El producto más polivalente y utilizado es el ácido hialurónico, que se utiliza en distintas densidades en función de la zona a tratar, siendo lo más novedoso la terapia híbrida combinándolo con hidroxiapatita cálcica, para conseguir un mayor efecto lifting.

En cuanto a técnicas, practicamos la hidratación de la piel y ayuda a formación de colágeno y elastina, reposición del tercio medio facial, revitalización de la piel, biorestructuración y bioremodelación facial. Realizamos proyección y lifting facial no quirúrgico, mediante la técnica de la pirámide y neuromodulación facial para arrugas de expresión, así como técnicas avanzadas.

Actualmente, ¿cuáles son los tratamientos estéticos más demandados por los clientes?

Dependiendo de la franja de edad de los pacientes. Los millennials y generación Z demandan mucho la definición y aumento de labios; la generación X y los baby boomers se interesan más por mejorar la flacidez y reposición de volúmenes perdidos. Pero si hay un tratamiento demandado por todas las generaciones tanto para prevenir como para corregir las arrugas de expresión del tercio superior es el tratamiento neuromodulador (conocido como botox).

¿Se puede ralentizar el envejecimiento?

Por supuesto que sí. Hay que modificar los hábitos de vida en saludables y no solo seguir una alimentación adecuada, sino practicar ejercicio físico, favorecer el sueño reparador, evitar tóxicos (el tabaco, entre otros), protegerse de los efectos nocivos del sol y promover las técnicas de relajación para reducir el estrés. Además, realizar tratamientos estéticos y médico-estéticos para mejorar la imagen personal. Todo ello lleva, no solo a sentirnos mejor, sino a vernos mejor, mejorando la calidad de vida y el bienestar psíquico y físico de cada uno. La filosofía de Palasiet se basa en cinco pilares: la talasoterapia y los tratamientos naturales, los tratamientos médicos, la nutrición, la actividad física y el equilibrio emocional.

En cuanto a los tratamientos médico-estéticos en sí, nos ayudan a prevenir la huella del paso del tiempo, mejorando la calidad de la piel, la disminución de las arrugas, la mejora de la flacidez y la inversión del triángulo de la belleza con un aspecto más joven.

Siempre que una persona quiera acceder a un tratamiento específico en medicina estética, ¿qué consejos le daría y qué aval nos tiene que aportar un profesional médico en esta materia?

Lo primero que tiene que comprobar el paciente es que el centro cuenta con la acreditación sanitaria correspondiente (U-48 Medicina Estética) y que el profesional que lo realiza esté debidamente formado y cuente con la acreditación de formación y experiencia en dicha materia, como así ocurre en Palasiet Thalasso-Clínica. Al paciente se le tiene que realizar una historia clínica y un diagnóstico de sus necesidades, explicándole bien los pormenores del tratamiento elegido, los riesgos y posibles complicaciones.

Por otro lado, la Medicina Estética debe ser personalizada, buscando resultados naturales y acorde a sus propias necesidades respetando su armonía facial, no pretendiendo parecerse a nadie. El éxito de un buen tratamiento es cuando a la paciente le dicen «qué guapa estás» y no le preguntan «¿qué te has hecho?».

El paciente debe elegir y exigir una medicina estética segura y huir del intrusismo profesional que tanto abunda en la actualidad.

¿Hacía dónde van dirigidas las tendencias actuales en Medicina Estética?

Dado que el paciente de medicina estética va a ser nuestro paciente durante muchos años consecutivos, la tendencia es realizar tratamientos poco invasivos, con menos cantidad de producto y por supuesto no permanentes, evitando el efecto de la huella estética, que tanto se está viendo ahora en personajes públicos y pacientes que llevan muchos años tratándose con grandes cantidades de producto. La tendencia actual, sin duda, es menos es más.