La extensa y exitosa trayectoria de Institutos Odontológicos en Castellón le ha llevado «a crear una amplia familia de pacientes», tal y como explica la directora médica de la clínica dental, Bárbara Abella. «Ellos consiguen, día a día, que mejoremos, que seamos más conocidos y que sigamos evolucionando», afirma. El centro cuenta con un equipo multidisciplinar, con doctoras/es formados en diferentes áreas de la odontología. Al equipo médico lo refuerzan dos personas en la recepción y los auxiliares e higienistas, «que coordinan y facilitan el trabajo en gabinete. Desde dirección, tenemos el punto de apoyo que nos permite transmitir al paciente seguridad y la responsabilidad que nos caracteriza como marca».

Desde que la doctora Abella trabaja en IO Castellón, ha notado una evolución clara en la forma en que los pacientes perciben el dentista. «La mayoría de los odontólogos hacen un seguimiento a medio–largo plazo de los pacientes, lo que facilita la confianza a la hora de realizar tratamientos a cualquier nivel». Ahora bien, advierte sobre situaciones que están degradando la profesión, «como es el caso de las clínicas low-cost o la venta de tratamientos directos a través de las redes sociales». «Trabajamos para reforzar la imagen de esta profesión y transmitir la importancia de la salud dental en el día a día», revela.

Los tratamientos más habituales en la clínica castellonense incluyen las obturaciones y reconstrucciones (empastes), la preocupación por las enfermedades periodontales y por corregir la oclusión y la estética, mediante ortodoncia y carillas. Además, «vemos más interés en reponer ausencias de manera fija (implantes), con tratamientos integrales que permitan una mejor oclusión y calidad de vida», comenta la doctora.

A la hora de elegir clínica en el caso de tratamientos complejos, lo que marca la diferencia es «ante todo, la sinceridad del equipo. Es fundamental ser claros en el resultado que se puede conseguir y transmitir toda la confianza al paciente». En IO Castellón llevan a cabo rehabilitaciones completas fijas (all on six o carga inmediata), ortodoncia combinada con logopeda y cirujana, y rehabilitación estética.

La Tecnología, una aliada

La tecnología es una aliada fundamental. «Con los avances tecnológicos, como es el caso del escáner intraoral, el paciente es consciente de la evolución del tratamiento. Lo hacemos partícipe de todo el proceso. En la comunicación entre el equipo médico y el laboratorio, todo es mucho más sencillo a través del flujo digital», señala Abella.

La atención odontológica ha mejorado en los últimos años gracias a «la tecnología, la evidencia científica sobre los tratamientos y la evolución de los materiales, que se desarrollan de manera personalizada y, de este modo, ahorran visitas, proporcionan acabados más perfectos y minimizan las dificultades en los tratamientos más complejos», indica.

Abella está acabando de cursar un máster en ortodoncia. y gracias a su experiencia afirma que «los mayores de 40 años dan un valor significativo a su estética y a su oclusión, y lo traslada a las nuevas generaciones. Además, los adolescentes se ven influenciados por las redes sociales y buscan comodidad, eficacia y rapidez. Hay que insistirles en que la alineación no es solo una cuestión estética, sino que todo empieza por tener una boca sana. Los buenos hábitos de higiene son el principio de una ortodoncia, así que debemos orientarlos bien. Por otro lado, es importante que entiendan que cada boca es como una huella dactilar, de forma que cada persona ha de recibir un tratamiento individualizado».

Respecto a la evolución de los tratamientos, avanza que «se va a profundizar en las cirugías guiadas, orientadas a crear férulas quirúrgicas para la colocación precisa de los implantes. En ortodoncia, el escáner intraoral permite al paciente ver con antelación la evolución del tratamiento; mientras que cada vez se desarrollan materiales más eficaces, duraderos y no invasivos para facilitar la vida de las personas y hacerles más agradable su experiencia». Más información en la web www.ioa.es o al teléfono 964 228 207.