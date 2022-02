Rosa López saltó a la fama en la década de los 2000. La cantante de Granada consiguió el triunfo en la primera edición de Operación Triunfo ante rostros no menos conocidos hoy como los de David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, pero lo cierto es que laboralmente no le han ido tan bien las cosas como a sus excompañeros de ‘promoción’.

‘Rosa de España’, como le apodaron en su día, llegó a representar a España en el Festival de Eurovisión de 2002, obteniendo la séptima posición con el tema ‘Europe's living a celebration’. La andaluza apareció también en programas como ¡Mira quien baila! o Tu cara me suena. En su última entrevista, concedida a Fórmla TV, ha reconocido que recibe ayuda económica de sus fans: "Yo siempre digo que, si me quedo en pelotas, no me importaría porque sé que lo solucionaré", explica la cantante. Ahora bien, es difícil decir delante de cámara que su legión de seguidores siempre le ha apoyado: "están ahí siempre, y han hecho que tenga una promoción tremenda (...). Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 y eso me ayuda porque no hay trabajo".

Aunque sea poca cantidad, Rosa López certifica que "eso realmente me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos, y aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas las pagamos todos".

Posible colaboración con Bisbal

Fue más allá la cantante al asegurar que "en los próximos 'Operación Triunfo' deberían enseñar qué es una factura o una empresa", y de cara al futuro destapa qué le gustaría hacer: "Uno de mis sueños es montar un negocio de carne vegetal". Afirma también Rosa que va a “concursar en un programa televisión”, al tiempo que lanzará un nuevo disco en el presente 2022: “Este verano voy a sacar una bachata porque tengo ganas de bailar". Dentro de sus proyectos se encuentra también una posible colaboración junto a David Bisbal: “Estoy componiendo una canción para grabarla con él, pero sé que es ponerle en un aprieto".

Más afortunada que en el plano económico se encuentra la artista en el amoroso. Así lo explicaba en Fórmula TV: “Mi chico y yo somos un equipazo de amor. Me apoya en todo, es la gran razón de que todo vaya tan bien. Es una suerte poder contar con mi chico tanto a nivel emocional como laboral".