Después de tantas actualizaciones y de tantos años usándose WhatsApp, concretamente 16, todavía sigue desarrollándose, estableciendo nuevas funciones cada cierto tiempo. Estas características harán más práctica la aplicación para las personas que tanto utilizan esta mensajería móvil.

No será hasta dentro de unas semanas cuando se extenderán las funciones a la versión que actualmente se usa, ya que, antes de lanzarlas, WhatsApp establece unas pruebas que pasan a integrarse a la versión beta de la aplicación. No obstante, la mensajería móvil solamente avisará de ello hasta que se introduzcan las funciones a la versión estable. El objetivo de las mismas es mejorar el funcionamiento de los grupos y facilitar la gestión de las conversaciones grupales. Cuatro llegarán en las próximas semanas, pero la quinta se actualizará más tarde.

Reacciones, por fin en WhatsApp

Tanto en Telegram o Facebook Messenger ya estaban presentes las reacciones, pero no será hasta ahora cuando se pueda usar en WhatsApp. Lo que permite es responder con emoticonos a los mensajes, con el fin de que las personas compartan de forma rápida su opinión sin enviar bastantes mensajes en el chat.

Los emojis que se emplearán serán los mismos que en Facebook Messenger, excepto la cara enfadada. Así, se visualizarán los de “Me encanta”, Me gusta”, “Sorprendido”, “Gracias”, “Sonriente” y “Triste”.

Compartir archivos de gran tamaño

De lo que muchas personas se quejan es de que la aplicación no deja enviar archivos de gran medida, pero la nueva función consistirá en compartir mediante la aplicación archivos de 2 GB o 2.000 MB, cuando hasta ahora solamente se podían pasar 100 MB. Esta medida se empezó a probar el mes pasado en Argentina, en busca de facilitar la colaboración entre proyectos. No obstante, esta novedad se adaptará en los grupos, por lo que no se sabe si se podrá intercambiar en chats individuales.

Muchos participantes en las llamadas de voz grupales

El máximo de personas con las que podrás contactar por llamada de voz será de hasta 32 participantes y tendrá un nuevo diseño. Cada persona que se encuentre en el grupo se unirá en tan sólo seleccionar “Unirme” dentro del mismo.

Eliminado por el administrador

Aquello que podrán realizar los administradores de grupos será moderar el contenido, lo que permitirá borrar los mensajes que estos contemplen como indebidos. De hecho, se avisará de cuándo un administrador o administradora elimine el mensaje de otro usuario de esta forma: “Un admin. (nombre del administrador), eliminó este mensaje”. El usuario afectado conocerá cuál de todos los administradores ha optado por censurar su mensaje.

¿Qué pasará con las Comunidades?

Una vez integradas todas las características anteriores, llegará la opción de reunir grupos distintos en una Comunidad estableciendo una estructura dependiendo de las necesidades de cada caso. Se podrá tener 24 chats de grupo en vez de 10, según se ha podido ver en las capturas de WhatsApp, pero la mensajería móvil todavía no ha establecido las limitaciones.

Esto quiere decir que, por ejemplo, una directora de un instituto tendrá la opción de enviar las actualizaciones más relevantes a las familias y además crear grupos por separado para las clases, actividades extraescolares específicas, etc. En suma, el cifrado se mantendrá dentro de las Comunidades, que seguirán contando a lo largo del año con nuevas funciones.