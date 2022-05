La Dirección General de Tráfico (DGT), como sabes, busca la seguridad del ciudadano y una de las formas es a través de multas por no cumplir con la normativa de la Ley de Tráfico. Entonces, no llevar un determinado soporte para móviles o conservar neumáticos en mal estado provocan saltarse las normas, pero ahora también ha comunicado la DGT una nueva sanción por llevar deteriorado un objeto de tu coche.

Es la matrícula, el elemento identificativo del vehículo. Por ello, debe conservarse en condiciones óptimas, ya que si no se cumple con esto, los agentes de tráfico pueden sancionarte con una multa, que no es nada barata. La matrícula más común del parque móvil en España es la llamada ordinaria o normal. Esta placa se caracteriza por contener cuatro dígitos y tres letras consonantes, excepto la Ñ y la Q, e incluyendo también la banda azul europea en la parte lateral izquierda. Sin embargo, todavía están en circulación algunos turismos de los anteriores sistemas de matriculación vigentes en el país.

De esta forma, hay que atender a las necesidades para evitar consecuentes deterioraciones en la matrícula de tu coche. La DGT ha publicado incluso en su perfil de Twitter el código de circulación, ya que es de utilidad para los habitantes del país tenerlo en cuenta para que no te sancionen con 6.000 € y 6 puntos menos por manipular la placa de matrícula y 200 € por circular sin ella, llevarla no visible o legible. Eso sí, hay que prestar atención para mantenerla siempre en buen estado. “Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas”, así lo indica en el tuit la DGT.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 29 de mayo de 2021

Contacta con tu taller habitual para solicitar unas nuevas

Con los años, la matrícula de los vehículos se desgastan y se deben cambiar de inmediato, no sólo por la multa que conlleva sino también para ir bien identificado. En la ITV, incluso, te avisarán si lo detectan. No obstante, lo mejor es llamar a tu taller habitual para que te la revise y haga el recambio antes de que acaben sancionándote con 200 € justamente por no poderse leer correctamente algún número ni incluso por no verse bien la franja con la bandera europea. Y no se te ocurra manipular las placas, pues te saldrá muy caro, implicando 6.000 € y seis puntos menos en tu carnet de conducción.

Tipos de matrículas y cómo llevarlas aparte de la ordinaria, según la DGT

Los taxis y VTC de hasta 9 plazas de matrícula. Deben tener la placa trasera con los caracteres en blanco sobre fondo azul y serán los mismos que los que aparecen en la matrícula ordinaria, la cual llevará en la parte delantera. Esto evita el intrusismo laboral en el sector y da al cliente la seguridad de que el servicio es totalmente legal.

Deben tener la placa trasera con los caracteres en blanco sobre fondo azul y serán los mismos que los que aparecen en la matrícula ordinaria, la cual llevará en la parte delantera. Esto evita el intrusismo laboral en el sector y da al cliente la seguridad de que el servicio es totalmente legal. Los ciclomotores de dos ruedas de hasta 50 cc. Llevan la matrícula con el fondo amarillo y los caracteres en color negro, además, para estos turismos la placa puede ser vertical. En este caso, al igual que los escúteres y las motocicletas las tienen de dimensiones diferentes a las de las matrículas para coches.

Llevan la matrícula con el fondo amarillo y los caracteres en color negro, además, para estos turismos la placa puede ser vertical. En este caso, al igual que los escúteres y las motocicletas las tienen de dimensiones diferentes a las de las matrículas para coches. Los remolques y semirremolques. Han de portar una placa de fondo rojo con tres grupos de caracteres en negro. Comienza con una letra, continúa con un grupo de cuatro cifras y finaliza con tres letras.

Han de portar una placa de fondo rojo con tres grupos de caracteres en negro. Comienza con una letra, continúa con un grupo de cuatro cifras y finaliza con tres letras. Los vehículos históricos. Compuesta por la letra H, un número de cuatro cifras y tres letras, para ser un turismo histórico, según el reglamento, ha de presentar ciertas características como la antigüedad (mínimo 30 años, hasta 2018 el mínimo era 25 años), interés especial por haber participado en un hecho relevante o pertenecido a una personalidad y/o de acuerdo a la singularidad del vehículo por su escasez (vehículos de colección). La validez es indefinida.

Compuesta por la letra H, un número de cuatro cifras y tres letras, para ser un turismo histórico, según el reglamento, ha de presentar ciertas características como la antigüedad (mínimo 30 años, hasta 2018 el mínimo era 25 años), interés especial por haber participado en un hecho relevante o pertenecido a una personalidad y/o de acuerdo a la singularidad del vehículo por su escasez (vehículos de colección). La validez es indefinida. El Cuerpo Diplomático. Este tipo de matrículas son especiales para diplomáticos, cónsules y altos funcionarios, a los que se les otorga privilegios (como exenciones tributarias). Su validez también es indefinida.

Este tipo de matrículas son especiales para diplomáticos, cónsules y altos funcionarios, a los que se les otorga privilegios (como exenciones tributarias). Su validez también es indefinida. Los Quads. Pueden ser ligeros, pesados o especiales.

Los ligeros son de menos de 350 kg. de peso y no pasan de 45 km/h. Su potencia máxima es de 50 cc o 4 KW y usan una matrícula amarilla con letras negras, semejante a un ciclomotor.

Los pesados de entre 350 y 400 kg. utilizan placas convencionales con fondo blanco y letras negras rectangulares alargadas o casi cuadradas.

Las especiales con un peso superior a 400 kg, placas de matrícula blancas con las letras en rojo.

Las Fuerzas del Estado. Absolutamente todas las matrículas de los turismos de las administraciones del Estado y las autonómicas portan el fondo blanco, los caracteres en color negro y, delante, unas siglas especiales:

PGC: vehículos de la Guardia Civil.

CNP: vehículos del Cuerpo Nacional de Policía.

ET: vehículos del Ejército de Tierra.

EA: vehículos del Ejército del Aire.

FN: vehículos de las fuerzas navales.

E gótica y un número: vehículos de la Ertzaintza.

CGPC con banda roja: vehículos de la policía canaria.