Moha Gerehou nació en Huesca. Pero cuenta que durante toda su vida ha sido "de cualquier país africano, inglés, francés o estadounidense". Pero nunca ha sido español para sus vecinos. Por una razón sencilla: "aún existe esa idea estereotipada de que ser español es ser blanco. Vivimos constantemente extranjerizados". Gerehou es periodista y ex presidente de SOS Racismo en España y viene a València para presentar su libro "Qué hace un negro como tú en un sitio como este", en el que habla sobre identidades, racismo, migración, paradas policiales y sobre su propia vida cuando era el único niño negro en el recreo.

Cuando llegas a TVE como tertuliano muchos nos alegramos de ver a una persona no blanca hablando de cosas que no son racismo.

Total. Es un problema enorme en los medios de comunicación. No puede ser que Lucia Mbomio sea la única periodista negra que aparezca en la tele como reportera. No puede ser que yo sea el único tertuliano no blanco en la televisión. Porque esa no es la realidad de la calle, no es la realidad cuando tú pasas por un colegio público, no es la realidad que vivimos cotidianamente con nuestros vecinos y amigos. Y eso se nota en cómo informamos. Ha habido mucha evolución en cuanto a género y se entiende que una redacción en la que todos los jefes son hombres no es representativa de la realidad, pero con el tema racial no. Queda mucho por hacer.

Dices que te haces activista la primera vez que la policía te para por tu color de piel ¿Cómo fue? ¿Sigue ocurriendo a día de hoy?

Claro que sigue ocurriendo. Por desgracia mi color de piel es un elemento de sospecha. Aún existe esa idea de que las personas con cierto color de piel o gitanas te van a llevar a un delito o una falta como es el no tener papeles. Cuando decido ser activista es por eso, estoy en la universidad y de repente a un amigo de ascendencia colombiana y a mi nos paran pidiéndonos los papeles. Y de repente, pum: sacamos el DNI español y se quedaron como 'ostras'. Pero no tendrían que habernos parado para empezar. Hay datos de un estudio de la Universitat de València (UV) que dicen que a las personas negras se les para hasta 7 veces más y a las gitanas 10. Es una realidad que hace que tengamos una desconfianza hacia la policía, porque yo veo aparecer a la policía y no me siento seguro.

Tus padres son gambianos, y en el libro explicas que creces con África en casa y Europa en la calle ¿Cómo forja eso tu identidad?

En España yo he sido de cualquier país africano, he sido estadounidense, francés, inglés... He sido de todo menos español. Y por supuesto menos oscense. Existe esa idea estereotipada de que ser español es ser blanco. Cuando no es una realidad, yo soy un ejemplo de eso porque soy una persona negra nacida en España. Pero se sigue pensando que las personas españolas son blancas y todas las personas que no son blancas son automáticamente extranjeras. Tengo bastante asumido que nunca voy a ser identificado como español. Y luego el tema de vivir en una casa siendo hijo de inmigrantes pues claro, tienes en este caso unos padres con unas costumbres y forma de mirar la vida diferente y creces con eso. Para mi hay un problema y es que se generan unos dilemas de identidad que no sé por qué llegan, porque en realidad no tendría que haber ningún problema con que en mi casa coma arroz con salsa de cacahuete. O de que en casa hable en soninque y fuera hable español. Pero existe está esa idea de que lo africano es más primitivo, o que es un signo de no integración y hace que lo escondas. Hasta el punto que me daba vergüenza que mis amigos vinieran a casa porque nosotros comemos en un bol grande todos a la vez.

"Es curioso que en España consideramos el racismo como un fenómeno extranjero"

Fuiste el único niño negro en clase. Pero ahora hay muchísima más diversidad en los colegios ¿Es suficiente con eso? ¿O falta educación antirracista?

Si. La diversidad racial en España ha existido siempre, existe y va a existir. Y además es un fenómeno que es imparable. Los datos del INE hablan de que entre los menores de 15 años, uno de cada cuatro tiene ascendencia migrante. Y no solo son los datos, es asomarte a un colegio público de cualquier zona de España . Eso es una parte, pero el racismo no se acaba solo con la existencia porque si fuera por eso a día de hoy no existiría. Hay que educar desde que somos pequeños porque nadie nace racista, lo aprendemos. Lo aprendemos por la mirada de los medios de comunicación, películas, series, conversaciones familiares, amigos, ahora redes sociales... Se nos va insertando poco a poco una forma de mirar a lo negro, a los musulmanes, a los asiáticos, en el lenguaje. Y ahí la educación tiene que jugar un papel muy importante. Desde el día de preescolar en el que se dice a los niños "el color carne no es solo el blanco, para otros es un color más marrón". Pero mientras sigamos haciendo como ahora de "no tocar ese tema" lo que vamos a fomentar es por un lado que la provocación racista siga entrando y no hagamos un contrapeso con conocimiento antirracista.

No hay estadísticas desagregadas por raza en España.

No. Y sería interesante conocerlas. Un ejemplo, tener los datos de la brecha salarial de género sirve para certificar que efectivamente hay un problema estructural, que no son solo unas historias personales sino que la brecha de género es del 30 %. Eso facilita tener políticas públicas. Con el tema del racismo que se puede hacer, por ejemplo en el acceso a la vivienda. Sabemos lo mucho que cuesta a una persona racializada alquilar un piso. Hay datos de Provivienda que dicen que más del 80 % de las inmobiliarias cuando se les dice que no alquiles a inmigrantes ellos lo aceptan sin más. Hay ahí un problema. Yo mismo me he tenido que enfrentar a ir a un piso, llamar y cuando digo mi nombre "Mohamed" es como que recelan y ya te dicen que no tienen nada. Tener los datos nos ayuda a dibujar la realidad en su totalidad y facilita proponer soluciones desde las políticas públicas.

¿Vemos más el racismo en Estados Unidos que en España?

Es curioso, porque en España consideramos el racismo como un fenómeno extranjero. Estados Unidos, Apartheid en Sudáfrica, Hitler... Esas son las cosas que pensamos que "esto claramente es racismo", pero aquí no lo vemos. El caso de la población gitana es el más evidente, más de quinientos años aquí y sin embargo hay un racismo hacia este pueblo enorme, absolutamente normalizado. El primer paso para erradicar el racismo es reconocerlo. Y yo creo que eso va no solo por parte de la población sino por las instituciones, que les cuesta muchísimo reconocer que existe.

¿Cuántos diputados o diputadas no blancos hay en el Congreso?

Maria Dantas (ERC) es brasileña, Luc André Diouf (PSOE) que es de Canarias... Creo que hay un par de diputados gitanos y ya. En un Congreso de más de 300 personas que se supone que es la cámara de representantes de toda la sociedad española. Pero no la representa. Ni siquiera Santiago Abascal, en su tremendo racismo, puede ser tan idiota de no reconocer que esa no es la realidad de España. Porque no es la que vemos en la calle. El Congreso sigue sin ser la casa que represente a los españoles.

En la época más oscura de la pandemia diversos colectivos antirracistas pidieron una regularización de extranjeros para no dejar a nadie atrás ¿Perdió una oportunidad el Gobierno al no hacerla?

Totalmente. Hay un estudio de Esenciales que explica varias cosas. La población española se está envejeciendo y la migrante es gente joven en edad de trabajar, que puede aportar impuestos si tú regularizas a estas personas. Un estudio de la fundación la Caixa que explica que los migrantes aportan el doble de lo que reciben en impuestos. Hay muchas variables incluso económicas, más allá de por un derecho humano. Lo único que frenó al gobierno es la idea de que hacer concesiones a la migración es 'alimentar a la extrema derecha'. Cuando lo que alimenta a la extrema derecha es la existencia del racismo. Ha pasado con el tema de los menas, para que un partido como Vox lo convierta en su gran lema electoral necesita que estos chavales estén como están, desprotegidos, sin posibilidad de estudiar ni trabajar, que cumplan 18 y se vayan directos a la calle. les echen del centro y que algunos en esa situación acaban delinquiendo. Todo eso, esa situación se da por la desigualdad que crea el racismo. Si estos menores pudieran entrar en el sistema educativo, pudieran entrar en el sistema laboral, pudieran trabajar, Vox no tendría nada con lo que atacar ¿Por qué Vox no ataca a los futbolistas racializados? Porque no hay desigualdad, si las cerramos evitamos que un partido como Vox crezca.