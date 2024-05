Castelló té jove talent empresarial a l'FP

Són joves i estan sobradament preparats. Pertanyen a una generació d’alumnat que té la Formació Professional (FP) per bandera i que mostren les seues habilitats i el seu talent en cada una de les oportunitats que se’ls fiquen al davant.

És el cas de Víctor Hernández, Eva Adamuz i Dario Orizondo, alumnes de l’IES Caminàs de Castelló, que s’han erigit com els millors Young Bussines Talents, o el que és el mateix, els millors talents en els negocis, de tot Castelló, en una competició provincial amb participació d’instituts de totes les comarques del cicle superior d’Administració i Finances.

El millors de Castelló

I, amb el sobrenom de Cremaets, van donar el pas de ser els millors joves talents empresarials de la província, a poder ser els millors de tota Espanya, per la qual cosa van viatjar a Madrid a la fase estatal del premi, a La Nave. A nivell general, s’han presentat més d’11.000 grups.

L'equip, a Madrid, a La Nave. / Mediterráneo

Castelló i Sant Mateu, a Madrid

De Castelló, l’equip de l’IES Maestrat de Sant Mateu va guanyar la medalla d’argent provincial i, juntament amb els companys (i contrincants) de l’IES Caminàs, han estat els millors de la seua fase, amb els IES Violant de Casalduch de Benicàssim, Miralvent de Betxí, i Professor Broch i Llop de Vila-real acompanyant-los en el top 5.

«El concurs dura mesos, i estan treballant en les idees i generant negoci des de principis de curs», explica Carmelo Garcia, professor de Simulació Empresarial, cocoordinador del projecte al Caminàs juntament amb el professor de Comptabilitat Fermín Silvestre.

«En grups de quatre o cinc empreses, competeixen en com seduïr al mercat, quina estratègic marquen per a produïr i vendre el producte», assenyala Garcia. «En definitiva, trien un producte, i des de l’idea inicial fins a activar-la, ho toquen tot, insuflant el verí del negoci als més joven en mercats i situacions reals», concreta.

Una empresa fiable i del territori

Durant el rodatge, van fer una pràctica real, buscant finançament, producció externa i creant una campanya de màrqueting per a una empresa de comerç just, ecològic, de kilòmetre zero a Castelló.

Per a aconseguir-ho, van juntar a vàries persones que vullgueren comprar patates ecològiques, i van tenir una comanda de 90 kilos. Després, van buscar un proveïdor al Grau, i van aconseguir un producte d’alta qualitat, del terreny i barata, per a uns compradors que van avançar el pagament i van apostar pel jove talent emprenedor, aportant fiabilitat al negoci.

Dóna igual si venen patates, sabons o rosquilletes ecològiques (productes amb els que han treballat), perquè Hernández, Adamuz i Orizondo són genis en potència del món empresarial, tenen capacitat de crear i gestionar un negoci i ho han demostrat a l’aula. Ara, caldrà seguir-los la pista en acabar els seus estudis professionals.