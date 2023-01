Los bancos han aumentado las comisiones. El estrecho margen de maniobra que tienen las entidades bancarias, con beneficios e intereses cada vez más menguados, ha obligado a este tipo de empresas a buscar nichos de mercado en otros caladeros. Y muchos han puesto su vista en las cuentas. No son pocos los clientes bancarios que en los últimos meses han recibido llamadas de las entidades con las que trabajan alertándoles de que a partir de determinado mes iban a empezar a tener que pagar comisiones de mantenimiento. Para los clientes de tres de estas entidades ha llegado el momento de pagar 60 euros este mes de enero según la plataforma comparadora financiera, ‘HelpMyCash’.

Ya sea por el mantenimiento de la cuenta o tarjeta o por determinadas operaciones como ingresar o traspasar dinero o sacar en efectivo en ventanilla, puede que se tenga que hacer frente a un pago extra que no vendrá precisamente bien a la hora de afrontar la cuesta de enero. Tal y como indica la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE) las comisiones de los bancos se han incrementado hasta un 40% en 2022. Hoy en día, el mantenimiento de una cuenta corriente puede alcanzar los 240 euros al año.

Comisión para los clientes de ING

Aunque es prácticamente una cuantía simbólica, la entidad bancaria de origen neerlandés informa que aquellos usuarios de la ‘Cuenta Nómina’ que no reciban este mes un salario, una pensión o una prestación por desempleo tendrán que hacer frente al pago de una comisión de tres euros. Para evitar esta comisión, en concepto de mantenimiento de la cuenta, será necesario domiciliar una nómina o pensión de al menos 700 euros o un saldo igual o superior en dicha cuenta de 30.000 euros. La ‘Cuenta NoCuenta’, sin comisiones ni condiciones, es la alternativa.

Comisión de CaixaBank en enero de 2023

Por su parte, los usuarios de la ‘Cuenta Día a Día’ tendrán hasta el 31 de enero como día tope para abonar una suma de hasta 60 euros en concepto de mantenimiento. Será entonces cuando la entidad bancaria presidida por José Ignacio Goirigolzarri, de no cumplir ningún requisito, retirará el dinero de las cuentas de sus clientes.

Domiciliar una nómina de al menos 600 euros o una pensión de 300, y además tres recibos al trimestre o hacer tres pagos con tarjeta al trimestre son las condiciones a cumplir para no pagar comisión alguna. Aunque evidenciando el cumplimiento de alguna ellas, significará el pago de 60 euros anuales.

Comisión de Banco Santander en enero de 2023

Como todos los meses, cobrará 20 euros este mes de enero para los usuarios que no cumplan las condiciones. Estas "no afectan a los titulares de la Cuenta Online de Santander, que es siempre gratis", puntualiza el banco. Así, se llega a 120 euros anuales, a abonar al domiciliar la nómina o pensión. No habrá comisiones si se procede a domiciliar tres recibos al trimestre o usar la tarjeta seis veces al trimestre. Para ello, la nómina debe ser de al menos 600 euros al mes y la pensión de 300 euros mensuales.

¿Cómo no pagar comisiones?

Si no se cumplen las condiciones del banco para operar gratis, hay dos opciones: adaptarse a las exigencias del banco y cumplir los requisitos que haga falta o cerrar la cuenta y abrir una cuenta sin comisiones en otra entidad que tenga unas condiciones asumibles o, directamente, que no tenga requisitos de vinculación, señalan fuentes de HelpMyCash. Hay una amplia oferta de cuentas gratuitas para nuevos clientes. Incluso los bancos que cobran comisiones a sus clientes de toda la vida ofrecen productos gratuitos para los nuevos.