Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones, según la propia Dirección General de Tráfico (DGT) los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él. Una vez definido el concepto, vamos con las sanciones que puede recibir un peatón.

A pesar de que por regla general cuando pensamos en multas lo habitual es creer que los vehículos son los más sancionados, no solo coches, camiones, motos o incluso bicicletas pueden ser multados. También los peatones cuentan con unas obligaciones a seguir. En caso de que se las salten las sanciones pueden oscilar desde los 80 hasta los mil euros.

Los peatones deberán circular siempre por el centro de las aceras, ni muy pegados al borde de la calzada, para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las casas, por si hubiera entradas o salidas de garajes. Tampoco caminarán por el bordillo ni invadirán nunca la calzada, salvo para cruzarla. El motivo no es otro que el de no poner en riesgo sus propias vidas o la de los conductores, puesto que pueden generar accidentes.

El Reglamento General de Circulación establece ciertas normas que deben seguir los viandantes si no quieren ser sancionados. Es importante también saber que no se deben llevar animales sueltos y que no se puede transitar a pie por autopistas y autovías.

Las multas a los peatones

No utilizar el paso de cebra. El hecho de no cruzar por un paso de peatones supone una gran irresponsabilidad y un peligro para nuestra seguridad, además de una sanción de 80 euros. La multa es la misma por cruzar sin habernos cerciorado de que no corríamos ningún peligro ni entorpecíamos la normal circulación de los vehículos u otros peatones.

Andar por autovías y autopistas. La multa por caminar por vías solamente autorizadas para vehículos y no para peatones es de 80 euros.

Caminar sin las luces reglamentarias. Cuando vas caminando fuera de poblado, además de la obligatoriedad de circular por la izquierda (como hemos comentado en el punto anterior) deberemos usar el chaleco reflectante para que los vehículos puedan vernos con claridad. Si no cumplimos este requisito, la sanción es de 80 euros.

Cruzar en rojo. Como todos sabemos, cuando el semáforo peatonal está en rojo no podemos cruzar la calzada, puesto que tiene prioridad los vehículos. No obedecer esta norma puede suponer un grave riesgo para tu seguridad, además de una multa que asciende a los 200 euros. No obstante, aunque el semáforo esté en verde, hay que tener precaución y mirar a los vehículos que circulan por la calzada y no comenzar a cruzar hasta cerciorarse de que sus conductores se han dado cuenta de que se tienen que detener para que pasen los peatones y que efectivamente se detienen. No se deberá cruzar hasta que los vehículos se hayan detenido totalmente.