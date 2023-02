Es sin duda una de las parejas más populares del panorama mediático nacional. Sergio Ramos, uno de los futbolistas más laureados de la historia de España con un Mundial, dos Eurocopas y cuatro Champions en su haber, entre otros títulos; comenzó su relación con la presentadora Pilar Rubio hace poco más de diez años.

Fruto de su unión han venido al mundo cuatro hijos: Sergio, Máximo Adriano, Alejandro y Marco, pero ahora ambos han tomado una decisión tajante sobre sus vidas.

La popular colaboradora de ‘El Hormiguero’ no ha ocultado que en ocasiones se ha visto superada por tener una descendencia tan numerosa. “¿Por qué no lo he pensado antes? Hay días que la situación me supera un poquito”, reconoció en una entrevista en ‘Hola’, en la que también le preguntaron si contaba con ayuda en su casa en la figura de asistentas que le pudieran echar una mano en tareas del hogar.

Al respecto, Pilar Rubio contestó más bien con evasivas: “Mi hijo Sergio me ayuda”, dijo haciendo referencia al mayor. “También Marco. Van siendo más responsables e independientes. Ya no tengo que estar detrás de ellos para que se vistan”, declaró. Sin embargo, la pregunta no iba por aquí como insistió el periodista: “Me refería a si contáis con nannies”. Por su nueva respuesta, parece que o no lo quiere confirmar o efectivamente no cuenta con personal del hogar en su mansión: «Mi madre está ahora en casa con el bebé».

Sin vuelta atrás

Lo que sí dejó claro Pilar Rubio en esta conversación fue que el ahora jugador del PSG y ella no iban a tener más hijos. Las agendas laborales de ambos, sumado a que ya cuentan con cuatro hijos les imposibilita seguir sumando retoños en su casa. Habían comunicado en más de una ocasión que les hubiera gustado tener una hija, sin embargo, ya han renunciado definitivamente a buscarla.

La edad de los hijos de Pilar Rubio y Sergio Ramos es la siguiente: Sergio Junior tiene siete años; Marco cinco años; Alejandro tres años y Máximo Adriano es el más pequeño de todos, ya que cumplió su primer año el verano pasado.

La presentadora sí dio la cara por su marido cuando le preguntaron si el defensa sevillano ayudaba en las tareas del hogar. Rubio aclaró que no se organizan las obligaciones cotidianas «de una forma estricta», añadiendo que «depende del día» y que, si por ejemplo ella está cenando o tiene que dar de comer al bebé, «él está pendiente. Es lo que toca en el momento», contó.