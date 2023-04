Las Mamarazzis analizan, como cada semana, las novedades más jugosas del mundillo de las celebridades. Comenzando con la revisión de las portadas de las revistas del corazón, retoman uno de los temas más candentes de la actualidad: el nacimiento de la nieta de Ana Obregón. Y es que, según la revista 'Lecturas', Alessandro Lequio, ex pareja de la actriz y padre de su hijo Aless, no quiere conocer a la recién nacida, Ana Sandra.

A pesar de que el colaborador de televisión se ha mantenido muy discreto en público, al parecer, sí que habría mostrado en privado su fuerte desacuerdo con todo lo sucedido, y habría querido desvincularse del nacimiento por gestación subrogada de la pequeña. A la espera de que Ana Obregón regrese a España y explique ella misma muchos más detalles, las Mamarazzis aseguran que manejan muchos más datos que, por el momento, no se no pueden revelar.

El mismo medio asegura también que Juan Carlos I culpa a la reina Letizia de su exilio en Abu Dabi. Según fuentes cercanas el emérito, Juan Carlos acusa directamente a la esposa del rey Felipe VI, a quien en la intimidad supuestamente llama "la mandona", de ser la responsable de las informaciones sobre su patrimonio y de influenciar a su hijo para que le pidiera abandonar el país.

Una vez finalizado el viaje del ex monarca a Sanxenxo, una visita que ha sido mucho más discreta y tranquila que la del año pasado, la atención se posa sobre otro miembro de la Familia Real, su nieta Victoria Federica. La joven ha protagonizado un incidente en la Feria de Abril al pisar accidentalmente con su caballo a otra de las asistentes a la fiesta, que tuvo incluso que ser asistida por una ambulancia. Sin embargo, la hija de la infanta Elena no se detuvo a ayudar a la chica quien, posteriormente, envió además un mensaje a Victoria Federica al que ella no contestó. No fue hasta que se hizo pública la noticia que un militar, tutor de la nieta del rey y amigo personal del emérito, se encargó de ponerse en contacto con ella para gestionar la situación, explican las Mamarazzis.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, supuesta crisis familiar

Las Mamarazzis, además, informan de los rumores que rodean a Pilar Rubio y Sergio Ramos, quienes estarían pasando por un bache en su relación. Aunque la presentadora ha explicado que "los únicos que saben lo que realmente sucede en su casa son ellos dos y que ella no va a perder tiempo desmintiendo teorías sin fundamento", Laura Fa y Lorena Vázquez han revelado que, desde hace meses, una persona muy cercana al entorno familiar del futbolista ha informado sobre una posible mala relación entre Pilar Rubio y la familia Ramos.

Y es que, rebuscando en las redes sociales de la pareja, puede apreciarse que, recientemente, los dos no han estado juntos en momentos importantes como son la celebración del cumpleaños de Pilar (fecha que Sergio Ramos ha pasado en la Feria de Abril) o estas mismas Navidades, en las que no se les ha visto muy unidos. Ambos siempre han mostrado públicamente con mucho orgullo detalles de su vida familiar, y el motivo tras este aparente distanciamiento en la pareja podría ser esta supuesta mala relación entre la familia del deportista y su mujer, apuntan las Mamarazzis.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

