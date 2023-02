Educar no es tarea fácil, pero siguiendo la cuenta de Tiktok @veganaynormal parece que hacerlo siendo vegano es más difícil todavía. Eso se extrae del firme alegato expresado por una madre indignada por un disfraz impuesto a su hija de ocho años. “Estoy devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo”, aseguraba.

Exponía la madre que en la clase de su hija Nadia de 8 años habían pedido a los niños “que fueran disfrazados de pescadores”. Queda claro por las palabras de la madre que esta petición “atenta contra los principios morales y éticos” de una persona vegana. Lo cierto es que el Carnaval está a la vuelta de la esquina y la mayoría de los colegios ya han empezado a preparar sus celebraciones, pero el disfraz escogido por este centro por la tutora no ha sido del gusto de la usuaria, que ha elaborado un vídeo que no ha tardado en viralizarse.

"Le he dicho a la profesora que Nadia que no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos". La usuaria explica que su negativa ha generado conflicto y que llevará el caso al equipo directivo del centro: "Estoy harta que se nos ningunee".

El vídeo ha tenido una gran repercusión en TikTok y ya acumula más de 900.000 reproducciones, además de generar más de 6.400 comentarios en los que hay quienes razonan sobre lo sucedido, los que intentan hacerle ver que quizás se ha excedido con sus quejas. No obstante, las respuestas que predominan son las que tiran de ironía: "Soy ateo...mi hijo fue de pastor en Navidad... al cole. No lo supero... iré al psicólogo por ello", "pero puede ir de pescadora de algas y ya", o "en la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carné de conducir. Voy a escribir a la profesora" son algunos de ellos.