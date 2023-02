Muchas veces la ciudadanía desconoce la existencia de ayudas oficiales a las que tienen derecho. Las dificultades para acceder a esta información y lo complicado de la burocracia son barreras que impiden que personas con necesidades urgentes de ingresos por encontrarse sin trabajo u otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan acceder a estos ingresos que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Es el caso de la ayuda que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de casi 500 euros —concretamente 480— y de de la que pueden beneficiarse tanto trabajadores como parados, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que marca el SEPE. La prestación se corresponde con el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que hace que este año la ayuda sea superior a la de 2022 en 16,79 euros.

Su duración varia en función de si el beneficiario encuentra o no empleo, pudiéndose prolongar hasta 13 años en el caso de que la persona que recibe la ayuda no encuentra ocupación remunerada. Eso sí, todas aquellas personas que disfrutan de esta ayuda deben aceptar cualquier oferta de trabajo que se le presente. Si no lo hacen automáticamente se les anulará el subsidio.

Los requisitos

Las personas interesadas en solicitar esta ayuda deben cumplir con los siguientes requisitos: