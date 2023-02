El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de phishing suplantando a la entidad WiZink, banco digital que opera en España y Portugal, a través de la cual solicita confirmar los datos bancarios para evitar que la tarjeta de crédito y cuenta queden bloqueadas.

Esta confirmación se hace iniciando sesión con las credenciales de WiZink a través de un enlace que acompaña al mensaje en el correo fraudulento, ha informado este martes el Incibe en un comunicado.

Aparentemente, el cuerpo del correo no contiene faltas ortográficas, lo cual hace más difícil identificarlo como malicioso, pero contiene variaciones del uso de la persona al dirigirse al cliente siendo a veces formal y otras no.

"Si nos fijamos atentamente en la dirección del correo podremos comprobar que es una dirección aleatoria y que no pertenece a la entidad bancaria, ‘pr.w21mp—pytmy01930--@urlz.fr’.", ha explicado el Incibe. El asunto del correo se muestra información como si se tratase de una suscripción.

Algunos de los asuntos detectados hasta el momento son: ‘Information on subscription - INFO - ¡W#xxxxxxxxxxxxx!’, ‘Reprogramar la tarjeta - fuerte autenticación de clientes #xxxxxxx !’, ‘[AVlSO DE SEGURlDAD] : REF.xxxxxxxx’, ‘Tarjeta WiZink - fuerte autenticación de clientes #xxxxxxxx !’.

Aparentemente, podría ser la página oficial de la entidad, ya que la URL comienza por HTTPS y tiene características que, a simple, vista, parecen ser las de la legítima, pero si nos fijamos bien en el enlace, podremos apreciar que no guarda ninguna relación con el dominio oficial del banco digital.

Esta web pide al usuario afectado que inicie la sesión de su cuenta (debido a los motivos explicados anteriormente en el correo), para facilitar el acceso al ciberdelincuente y robar dicha información de la víctima.

"Si has recibido un correo electrónico supuestamente de Wizink pero no has accedido al enlace e iniciado sesión, marca este correo como spam y elimínalo de tu bandeja de correo. Para evitar que otras personas puedan caer en el fraude, repórtalo para que podamos tramitarlo cuanto antes", ha concluido el Incibe.