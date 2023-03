La Clínica Mayo es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación. La sede central, la Mayo Medical School, y sus dependencias para la investigación están situadas en Rochester, Minnesota y posee hospitales repartidos por buena parte de Estados Unidos. El último descubrimiento de esta clínica pasa por la relación entre el consumo de alcohol con el cáncer, aunque no por la posibilidad de generar esta temida enfermedad, sino por los síntomas derivados de la intolerancia al alcohol en estos pacientes.

Los signos y síntomas más comunes en los intolerantes al alcohol tras consumirlo son congestión nasal y enrojecimiento de la piel. La intolerancia al alcohol se produce a causa de un trastorno genético que le impide al cuerpo procesar el alcohol de manera eficiente. La única manera de evitar estas reacciones molestas es suprimir el consumo de alcohol. Sin embargo, según la Clínica Mayo, en ocasiones poco frecuentes el dolor intenso después de beber alcohol es signo de un trastorno más grave, como el linfoma de Hodgkin.

Lymphoma Action, una organización benéfica de Reino Unido dedicada al apoyo de los pacientes con este tipo de cáncer desde hace más de tres décadas, también respalda esta conclusión. "En raras ocasiones, los ganglios linfáticos inflamados pueden volverse dolorosos poco después de beber alcohol. Esto afecta hasta 5 de cada 100 personas con linfoma de Hodgkin", apuntan.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

El linfoma de Hodgkin, también conocido como enfermedad de Hodgkin, es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. Su sistema linfático es parte de su sistema inmunitario. Ayuda a proteger su cuerpo de infecciones y enfermedades e incluye médula ósea, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, bazo, timo y amígdalas.

Desafortunadamente, no hay nada que pueda prevenir las reacciones al alcohol o los ingredientes de las bebidas alcohólicas. Para evitar una reacción, desde Mayo recomiendan evitar el consumo de alcohol o de la sustancia particular que te causa la reacción. Si bien no es realmente una alergia, en algunos casos, lo que parece ser intolerancia al alcohol podría ser una reacción a algún componente de la bebida alcohólica, como las sustancias químicas, los granos o los conservantes. Combinar alcohol con ciertos medicamentos también puede provocar reacciones.

Al margen del citado y temido linfoma de Hodgkin, algunos factores de riesgo para la intolerancia al alcohol u otras reacciones a las bebidas alcohólicas son asma o la alergia, y los síntomas que aparecen por este motivo van desde el enrojecimiento facial a las protuberancias en la piel enrojecidos y con picazón; congestión; presión arterial baja; náuseas y vómitos o diarrea.

Afirman también desde esta investigación que la existencia de una intolerancia leve al alcohol o a otras sustancias presentes en las bebidas alcohólicas no hace necesaria una visita al médico. Simplemente deberás evitar el consumo de alcohol, limitar la cantidad que consumes o evitar ciertos tipos de bebidas alcohólicas. Sin embargo, si se sufre una reacción grave o un dolor intenso, sí hay que consultar al médico.