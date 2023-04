Una madre sufrió una caída por la calle en Sevilla. La mujer estaba acompañando a su hijo de tres años al colegio, pero tras lastimarse ya no podía caminar. El menor, que precisamente ese día tenía una excursión, no podía llegar al centro escolar por sí solo, pero un agente de la policía no se lo pensó dos veces y acompañó al pequeño. Las imágenes se pueden ver en el vídeo que acompaña esta información y que se ha viralizado en redes sociales.

El policía en cuestión, José Miguel, reconoce estar alucinado por la repercusión: "No esperaba que fuera a tener este 'boom'". A la hora de recordar los hechos afirma el agente que "el niño estaba con su uniforme puesto y llorando porque quería ir a la excursión, así que me ofrecí. Me conmovió, lo hice por él y porque tengo un hijo de cuatro años que me recordaba a él. Mi compañero se quedó con la madre y yo cogí al niño y le llevé". El niño llegó feliz y contento al colegio y pudo acudir a la excursión gracias a la buena obra del policía de Sevilla, que recorrió unos 500 metros con el menor, teniendo que llevarle en brazos en el último tramo pues estaba cansado por la caminata y a buen seguro por las emociones del día. La mujer tuvo que ser atendida en un centro médico, pero ya está recuperada de las lesiones.